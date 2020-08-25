破解都市傳說！深夜公車開進信義區 卻沒人握著方向盤？

2020年的台北，出現了新都市傳說？

深夜，公車司機早就收工了。平日車水馬龍的壅塞道路上，沒有大型公車來回穿梭，只剩三三兩兩的小黃計程車和機車駛過。

這時，有輛藍色小巴緩緩開入信義區的公車專用道——車上並沒有人掌握方向盤，公車卻會自動前進、等紅綠燈，還耐心等候乘客上下車？

不是靈異事件啦！是智慧公共運輸挑戰24小時不斷電

這不是靈異事件，而是全國第一次在夜間開放自駕公車的長期測試計畫，且9月就有機會正式載客。

台北市政府為了補足夜間公共運輸缺口、解決公共運輸駕駛人力不足問題，找上台灣智慧駕駛股份有限公司，並向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫，啟動了這項智慧交通方案。

終於，在今年5月底，這輛5G自駕公車已正式上路測試。測試初期，自駕公車的時速不超過15公里，再根據實測結果，逐步開放夜間載客測試，最快將在9月提供民眾體驗試乘。

目前，自駕公車在每天的12:30至02:30間，運行在信義路一段到五段公車專用道。交通路線從景福門圓環起，途經中正紀念堂、大安森林公園、至台北國際會議中心，來回雙向約12.3公里；到路線兩端時，則改由人工駕駛繞行回公車專用道上，再繼續交由自駕系統折返。

安全最重要！自駕車如何成為安全駕駛？

這輛自駕公車直接模擬真實公車路線，停靠信義區沿線各候車亭。

而自駕車優先考量安全性，為了讓這套系統成為「安全駕駛」，負責開發系統的台灣智駕團隊結合了雲端智慧號誌系統，用來精準識別紅綠燈號誌；同時導入內政部標準高精度地圖「HD Map」，加入車道線、號誌、兩旁建物等道路資訊，多方輔助自駕車的定位與決策。

不過，只有自己遵守交通規則並不等於百分百的保險。

「以夜間測試來說，最擔心的就是橫向道路上搶黃燈或紅燈車輛，」台灣智駕早有對策，他們分別在敦化南路、光復南路兩處規劃智慧路口，利用感測器偵測行人和高速車輛，讓自駕車在發生意外前就能緊急踩剎車。

台灣智駕解釋，一旦有突發狀況，感測器就能透過近端通訊模組，將即時資料快速回傳到車輛端，隨時啟動因應措施，逐步實現車聯網技術來維護交通安全。

雖是自駕公車，為了顧及安全且遵守台灣測試無人載具的法規，目前仍有隨行操作人員，確保可隨時改為手動操作，部分路口也有人員站崗交管。

台灣智駕指出，自駕系統運用許多深度學習技術，目前仍需累積影像資料，再經過分析處理、標記，反覆訓練AI模型應對複雜的道路狀況。未來，這套系統也將繼續蒐集道路情境資料庫，透過循序漸進的測試，讓安全又方便的智慧自駕巴士順利上路、解決城市交通問題。

想搭！台灣還有哪些自駕公車？​

新北市╳自駕巴士來了！新北「智駕巴士」最快2020年上路

．桃園市╳自駕巴士計畫啟動，2019年農博首度開放民眾試乘

．新竹市╳全台首輛掛牌自駕車「小白一號」開進新竹漁港

．彰化縣╳彰化MIT自駕巴士上路12.6公里，公共運輸距離創世界紀錄

．台南市╳地狹人稠路況多 為何成為台灣發展自駕車的優勢？

．高雄市╳台灣第一輛無人電動巴士 為何高雄能先上路？

「全文轉載自未來城市(破解台北都市傳說！深夜一輛公車開進信義區，卻沒人握著方向盤？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。