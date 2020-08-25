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台鐵中秋連假加開185列次 9月2日凌晨零時開放訂票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
因應中秋連假疏運旅客需要，台鐵局宣布自9月30日（三）至10月5日（一）止計6天，全線加開各級列車總計185列次。聯合報系資料照
因應中秋連假疏運旅客需要，台鐵局宣布自9月30日（三）至10月5日（一）止計6天，全線加開各級列車總計185列次。聯合報系資料照

因應中秋連假疏運旅客需要，台鐵局宣布自9月30日（三）至10月5日（一）止計6天，全線加開各級列車總計185列次、加掛車廂529輛次，並於9月2日（三）凌晨零時起，開放網路及電話語音訂票。

台鐵說，該次加開列車包含10月1日至4日樹林－花蓮直達優惠復興號八班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另為加強疏運旅客，連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供七折優惠，此外，並於9月30日至10月5日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵表示，9月30、10月1日及10月3、4日加開六班東部幹線實名制自強號列車，於9月3日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、今年8月1日前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前2日0時起開放一般旅客訂票。

台鐵說，中秋連假期間七班花東常態實名制列車，自9月2日0時起至9月4日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂9月30日至10月5日乘車票，未訂完之座位自9月5日0時起全面開放一般旅客訂票。

7班花東常態實名制車次包含花蓮為206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

台鐵說，花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行四班，由各該縣政府另行宣佈票務相關事宜。中秋節連假車票自9月2日0時起開放訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

北花優惠復興號資訊。圖／台鐵局提供
北花優惠復興號資訊。圖／台鐵局提供
返鄉實名制班車資訊。圖／台鐵局提供
返鄉實名制班車資訊。圖／台鐵局提供
返鄉專車資訊。圖／台鐵局提供
返鄉專車資訊。圖／台鐵局提供

台鐵 列車 中秋

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