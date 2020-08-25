快訊

台裔參議員蓮舫結束27年婚姻 日網友：她老公解脫了

今天2020愛你愛你七夕情人節 基隆按讚分享文抽iPhone

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
今天2020愛你愛你七夕情人節，基隆按讚分享文章抽iPhone，圖為大武崙沙灘。記者游明煌／攝影
今天2020愛你愛你七夕情人節，基隆按讚分享文章抽iPhone，圖為大武崙沙灘。記者游明煌／攝影

今天是2020諧音「愛你愛你」七夕情人節，基隆市政府邀請情侶到基隆享受一趟浪漫之旅，結合台灣好行濱海奇基線推出線上抽獎活動，最大獎是價值1萬6500元iPhone SE 128G，只要上網按讚、分享文章、留言就可參加抽獎。

今天抽獎活動步驟：一、粉絲專頁按讚；二、公開分享活動文章至個人頁面；三、標記兩名好友並留言：「七夕濃情好行遊基隆，浪漫假期夯！」完成後即可取得抽獎資格。活動獎項除1名iPhone SE 128G、泉利米香冰凍米香1包5名，及台灣好行濱海奇基線奇基饗食享樂套票10名，共有16名幸運得主可以將精美獎品抱回家。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯建議，情侶除了上網按讚外，在七夕期間搭乘基隆濱海奇基線，遊正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、和平島公園、國立海洋科技博物館、潮境公園、八斗子望幽谷，或是大武崙海灘、仙洞巖、佛手洞、白米甕砲台、情人湖公園。晚上再到廟口夜市品嘗各式美食小吃，再轉至虎仔山觀景台或中正公園看夜景。

除了台灣好行途經的景點外，市府還推薦基隆隱藏版浪漫打卡熱點，位在三軍基隆分院正榮院區旁的白色教堂，教堂矗立在充滿蓊鬱的綠林之中，白色的建築物搭配紅色十字架，是拍照不錯選擇。

基隆市政府整理浪浪漫餐廳，包含基隆長榮桂冠酒店、樂食意大利餐廳、大叔先生、Encounter Restaurant 遇見你餐廳、邦彼諾 Bambino、風車音樂餐廳、Migu小米菇餐坊、紅羊義式餐廳等都是適合情侶約會用餐的好去處。

今天2020愛你愛你七夕情人節，基隆按讚分享文章抽iPhone，圖潮境公園。記者游明煌／攝影
今天2020愛你愛你七夕情人節，基隆按讚分享文章抽iPhone，圖潮境公園。記者游明煌／攝影
今天2020愛你愛你七夕情人節，基隆按讚分享文章抽iPhone，圖為和平島公園。圖／基隆市政府提供
今天2020愛你愛你七夕情人節，基隆按讚分享文章抽iPhone，圖為和平島公園。圖／基隆市政府提供

基隆 情侶 台灣好行

延伸閱讀

iOS 14再次明示 iPhone 12 Pro螢幕擁有120Hz刷新率

新iPhone SE有影 台鏈樂

靠職訓拿證照 婦人重回職場

「幸福鵲橋」不來電！ 彰化市七夕情人節情詩朗誦殺風景

相關新聞

北北基11縣市高溫特報 高屏小心雷擊、強陣雨

受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，氣象局表示，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、基隆市、台中...

台大研究 老舊房舍水管 鉛汙染風險高

台大醫院最新研究發現，鉛汙染無所不在，其中以自來水鉛管風險最為常見，新北每卅一家戶中，九戶早晨第一公升水鉛含量逾六微克，...

今天2020愛你愛你七夕情人節 基隆按讚分享文抽iPhone

今天是2020諧音「愛你愛你」七夕情人節，基隆市政府邀請情侶到基隆享受一趟浪漫之旅，結合台灣好行濱海奇基線推出線上抽獎活...

移工患風濕性心臟病 睡覺胸悶喘氣還以為宿舍鬧鬼

來台工作2年的35歲越南移工阿新，日前出現容易疲累、睡覺到半夜會因胸悶喘不過氣的情形而驚醒，誤以為宿舍鬧鬼不乾淨，還到大...

嘉南療養院引進新式憂鬱症治療法 患者須自費

衛生福利部嘉南療養院今天公告，引進「重覆經顱磁刺激(rTMS)治療法，提供憂鬱症患者另一種治療新選擇。

健康你我他／頂樓種百香果 自製冷飲消暑

盛夏時分，氣溫節節升高，屋外艷陽高照，屋內熱烘烘，這時候來杯清涼飲品，是最好不過了。市面上冷飲充斥，可是家人卻都鮮少消費...

糖尿病藥恐含致癌物！ 但別自行停藥

常見糖尿病用藥「二甲雙胍（metaformin）」成分降血糖藥，爆出含致癌不純物「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，衛福部...

亞洲換肝之父 創2000例新紀錄

台灣「調酒教母」、現任和春技術學院餐飲管理系教授謝美美罹患多囊肝合併多囊腎，腹部腫大如鼓，像懷8個月身孕，因器官機能衰敗，須換肝腎才能續命。今年7月由亞洲「換肝之父」陳肇隆幫她成功換肝，正巧成為高雄長庚醫院肝臟移植第2000例，為台灣醫療史再添紀錄。

10招防鉛暴露 還要多補4營養

盡管我國早就禁用含鉛汽油，但鉛汙染仍無所不在，台大醫院研究發現，日常生活鉛暴露以油漆與自來水水管的風險最高，台大醫院環境...

醫病天地／情人節吃大餐 營養師教撇步

今天是七夕情人節，燭光晚餐、美食相伴少不了，營養師提醒小心在不知不覺中吃太多，教大家吃的撇步，避免造成身體負擔或身材走樣...

7-11新北專區開賣 商家：業績上升3成

為推廣新北市特色商品，新北市政府首度與7-ELEVEN合作推出新北嚴選專區，即日起至年底，新北市內上百間門市都可買到肉干...

唐氏症基金會發表中秋禮盒 籲幫唐寶寶圓夢

唐氏症基金會今下午舉行中秋禮盒發表會，活動公益大使中信兄弟球星陳柏豪、萊福力也現身力挺。基金會董事長林正俠表示，販售款項...

熱門新聞

藥師驚爆「國家隊口罩」秘密 網猜：為了利潤亂造謠？

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹5000個小巨蛋

一芳聯名「鬼滅之刃」 9月1日起買新品送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」

老屋水管每天送鉛來！ 20多歲年輕人心血管風險增

【2020米其林】台中JL Studio米其林摘二星 不負眾望

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。