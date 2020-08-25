今天2020愛你愛你七夕情人節 基隆按讚分享文抽iPhone
今天是2020諧音「愛你愛你」七夕情人節，基隆市政府邀請情侶到基隆享受一趟浪漫之旅，結合台灣好行濱海奇基線推出線上抽獎活動，最大獎是價值1萬6500元iPhone SE 128G，只要上網按讚、分享文章、留言就可參加抽獎。
今天抽獎活動步驟：一、粉絲專頁按讚；二、公開分享活動文章至個人頁面；三、標記兩名好友並留言：「七夕濃情好行遊基隆，浪漫假期夯！」完成後即可取得抽獎資格。活動獎項除1名iPhone SE 128G、泉利米香冰凍米香1包5名，及台灣好行濱海奇基線奇基饗食享樂套票10名，共有16名幸運得主可以將精美獎品抱回家。
觀光及城市行銷處處長曾姿雯建議，情侶除了上網按讚外，在七夕期間搭乘基隆濱海奇基線，遊正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、和平島公園、國立海洋科技博物館、潮境公園、八斗子望幽谷，或是大武崙海灘、仙洞巖、佛手洞、白米甕砲台、情人湖公園。晚上再到廟口夜市品嘗各式美食小吃，再轉至虎仔山觀景台或中正公園看夜景。
除了台灣好行途經的景點外，市府還推薦基隆隱藏版浪漫打卡熱點，位在三軍基隆分院正榮院區旁的白色教堂，教堂矗立在充滿蓊鬱的綠林之中，白色的建築物搭配紅色十字架，是拍照不錯選擇。
基隆市政府整理浪浪漫餐廳，包含基隆長榮桂冠酒店、樂食意大利餐廳、大叔先生、Encounter Restaurant 遇見你餐廳、邦彼諾 Bambino、風車音樂餐廳、Migu小米菇餐坊、紅羊義式餐廳等都是適合情侶約會用餐的好去處。
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