痛起來要命！足底筋膜炎為足疾通病 足弓保護是關鍵

不是只有牙痛才會痛起來要人命！足底筋膜炎一樣是痛起來很要命。一早起床，腳底著地就傳來陣陣疼痛感，那可能是足底筋膜炎在作祟。根據「臺灣上班族步態健康大調查」統計，足底筋膜炎一直是位居第二高的足疾，占比約34.2%，換言之，患有足疾症狀的病患，約有三分之一受足底筋膜炎所苦。

所謂「足底筋膜」是從腳跟延伸至腳趾的增厚筋膜組織，主要功能是支撐足弓、穩定足裸，平常走路時，這塊增厚組織會被伸張，以提供彈力必吸收腳步的反作用力。

足底筋膜炎是國人常見的足疾，罹患的比例僅次於靜脈曲張，主要好發於40歲以上、體重過重或是職業需要長期站立行走的人，這些問題都透過「正確選鞋」來改善，若為了追求舒適感，穿著鞋墊太軟或太平的鞋子，可能引發足弓塌陷或加劇足底筋膜炎的症狀。

隨著年老退化、體過過重、久站等情形，會讓足底筋膜承受過多的衝擊或負擔，久而久之促使足底筋膜纖維化，血液循環變差，無法支撐足弓，進而演變為足底筋膜炎。為了減輕足底筋膜的負擔，「選鞋」的考量就必須符合足部機能 ，減輕足壓來改善或減緩足底筋膜炎。

根據德國健康鞋Berkemann統計，光譜掃描儀所呈現的數據中，多數消費者有足壓分布不均的問題，其中購鞋的消費者當中，就有三成的消費者受足底筋膜炎之苦，其中又以醫護人員、百貨業從業人員、餐飲業者等「久站」族群居多。

除了體重或職業型態可能引發足底筋膜炎外，足弓塌陷的扁平足或是足弓弧度過高的高足弓都可能成為足底筋膜炎的好發因素，透過具有足弓支撐功能的健康鞋可以分擔足底筋膜的負擔，以減輕或避免症狀發生。

選鞋時注意，鞋墊的曲面起伏對應足底的每個部位，在行走時能產生吸震效果，支撐足弓，防止足弓塌陷，大幅減緩足底筋膜承受的壓力。