移工患風濕性心臟病 睡覺胸悶喘氣還以為宿舍鬧鬼

來台工作2年的35歲越南移工阿新，日前出現容易疲累、睡覺到半夜會因胸悶喘不過氣的情形而驚醒，誤以為宿舍鬧鬼不乾淨，還到大甲鎮瀾宮參拜，症狀沒改善，直到咳痰有血到大甲光田醫院確診為風濕性心臟病，心臟主動脈瓣膜和二尖瓣膜遭致破壞，經手術置換人工瓣膜救命。

光田綜合醫院心臟外科主任郭達智指出，風濕性心臟病是風濕熱侵犯心臟造成，風濕熱是A群鏈球菌侵犯身體後引起一連串不正常的免疫反應，出錯的免疫系統攻擊健康身體的結締組織，多數會有發燒、關節疼痛、皮膚疹或腫塊等症狀，當免疫系統侵犯到心肺就會有胸悶、胸痛和心悸等等，若忽視持續惡化將演變成心臟衰竭危及性命。

郭達智說明，風濕熱好發在5到15歲的孩童，台灣因為公衛進步已少有風濕熱個案，因風濕熱造成的風濕性心臟病就醫患者，以65歲以上的長輩為主，追蹤是他們在童年時環境不佳感染風濕熱後，免疫系統長期且慢性攻擊心臟到中、老年才發病。

像阿新一樣的青壯年染風濕性心臟病者在台灣已少有，不過民眾仍要留意有上述症狀盡速就醫。

「我很謝謝醫師們很快替我檢查出生病，我還以為房子不乾淨！」阿新說，他來台灣後睡眠品質漸差，大約自6月起胸部悶痛時，自認是胃病，去診所檢查胃鏡沒問題，也就未留心。

後來他頻繁的在半夜會感覺到有人壓胸膛到喘不過氣而驚醒，很容易疲勞，擔憂是不是撞邪了，詢問室友有沒有感覺到鬼壓床，大夥都沒問題，只有他「有感應」，還去鎮瀾宮拜媽祖求平安符，無奈不適感都沒有改善，直到出現嚴重咳嗽、痰中帶血絲，才驚覺至光田綜合醫院胸腔內科檢查。

胸腔內科醫師潘信宏發現阿新有肺水腫、心臟肥大問題，治療肺部也同時會診心臟內科主任夏治平確診是風濕性心臟病，須手術。

郭達智說，阿新的心臟主動脈瓣膜和二尖瓣膜都因受免疫系統破壞而狹窄、鈣化、沾黏，無法正常有效開關讓血液流通，造成心臟肥大，經過手術置換瓣膜後胸悶不適感全消失，休養一陣子就能繼續上班了。

阿新說，自己心臟生病擔心治療又憂心住院要請假，幸好醫師一直鼓勵支持，每一名照顧他的醫師們都很仔細，從一開始胸腔內科幫他看診發現心臟問題會診心臟內科，再由心臟外科手術，快速找到病灶治療，自己很幸運命被光田救回，在未遇到心臟衰竭昏倒、直接危及生命之前就已經手術康復。

台灣工廠老闆也要他放心養病，治療後再回職場，還到醫院探視他並繼續簽訂工作合約留台，阿新很感動。