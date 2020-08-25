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嘉南療養院引進新式憂鬱症治療法 患者須自費

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院引進新式憂鬱症治療法。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院引進新式憂鬱症治療法。記者周宗禎／翻攝

衛生福利部嘉南療養院今天公告，引進「重覆經顱磁刺激(rTMS)治療法，提供憂鬱症患者另一種治療新選擇。

院方表示，本月起開設經顱磁刺激治療特別門診，每周二上下午及周三上午採約診方式由張耿嘉、李柏鋒及鄭靜明等醫師診療，不過這項治療目前健保尚未給付，民眾可先與門診及醫師詢問。

嘉療顧問醫師鄭靜明指出，目前憂鬱症治療以抗憂鬱藥物治療為主，如血清素再吸收抑制劑，增加病患腦中的血清素改善憂鬱症狀，但有研究指出，大約有四分之一到三分之一憂鬱症病患對藥物反應不佳，治療成效有限，嘉療引進重覆經顱磁刺激(rTMS)，嘉惠藥物反應不佳或難治型的憂鬱症患者。

他說，重覆經顱磁刺激(rTMS)經美國食品藥物管理署認證可用於治療憂鬱症，前年衛福部食藥署許可，主要透過磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，以釋放血清素等神經傳達物質，活化原本功能低下區域，達到抗憂鬱效果，此項治療非侵入性、不需麻醉、不用住院，每次療程約30到40分鐘，成為治療新選項。

一般精神科主任張耿嘉表示，憂鬱症與大腦的功能變化或化學物質失衡有關，影響認知、情緒和行為表現。憂鬱情緒如持續過長的時間，患者可能出現體重減輕、長期失眠，導致對以往有興趣的事物都失去興致等情況，有些會開始出現悲觀的想法，認為自己沒有存在價值，甚至出現輕生等念頭。若身邊親朋好友出現類似情況時，應多給予關心和注意，必要時需盡早尋求精神科醫師協助，以免遺憾發生。

世界衛生組織(WHO)全球疾病未來負擔預測，憂鬱症在2030年可能躍升疾病導致失能的第一位，超過其他慢性疾病，同時也帶來龐大社會經濟負擔。

嘉南療養院引進新式憂鬱症治療法。記者周宗禎／翻攝
嘉南療養院引進新式憂鬱症治療法。記者周宗禎／翻攝

憂鬱症 醫師 患者

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