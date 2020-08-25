台灣大「偏鄉玩程式」變出酷炫自走車 志工真情伴學童創作

「我好捨不得離開喔！」「明年我來還要再來！」台灣大哥大基金會4年來，每年都會前往3～4所偏鄉或弱勢學生較多的學校辦理「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊。台南場3天的營隊結束，從孩子們抱著大哥哥大姐姐一一話別的離情依依，可以想見志工和孩子的心是緊緊相依的。

帶著5名學童來參加的李老師說，偏鄉的孩子或因單親、或因隔代教養與經濟弱勢，學習過程缺乏刺激，在學校裡又是比較容易被忽略的一群，她很感謝台灣大基金會的志工，用心關懷這群「缺乏陪伴」的孩子，把他們從學科評量的挫折中脫離出來，快樂學習並建立自信。

3天的程式課程加上動手做組裝自走車，孩子們從無到有，做出自己的「特斯拉」、「法拉利」和「坦克」，拿著自己的作品，份外珍惜與驕傲。六年級的「電磁爐」是個過動兒，玩起自己組裝的自走車，他神情專注如數家珍，完全看不出過動的情況。同樣也是要升六年級的「朵拉」談及3天來的學習更是充滿不捨，她說，學校的電腦課通常是1個老師對許多學生「有時要問問題卻找不到老師」，營隊裡是一個老師（台灣大志工）只對2個學生，「這種隨時問得到老師的感覺真好」。因為孩子們渴望學習，問個不停，連帶也促使台灣大的志工每天絞盡腦汁、忙到半夜還在思考怎麼協助他們做得更好。

這群台灣大的志工們，為了這3天的營隊，必須請4天的假來幫這群他們原本不認識的孩子們上課。中華民國愛自造者學習協會理事長、成大教授蘇文鈺形容，志工的眼神讓他覺得他們是把自己小隊的學生當成自己的小孩在照顧，而孩子們仰望他們的眼神也如同自己的親哥哥、親姐姐。帶著7個孩子來參加活動的余老師也坦承，如果沒有企業願意這樣關注偏鄉學童，暑假期間這些孩子不是打電動，就是睡覺玩耍；因為機器對小男生的吸引力，讓這2天孩子回到協會非常興奮說個沒完，她從旁觀察小朋友的變化是：願意從錯誤中不斷學習，有耐心，不怕失敗。

蘇文鈺教授說，營隊的課程是扎根的工作，在偏鄉耕耘科技育多年的他，曾經在台東碰過小時候因科技啟蒙，長大決心唸資訊工程回饋社會的孩子，所以他深信這樣的投資絕對值得。明年4月，蘇老師還打算「擴大營業」，打造一個自走車學習環境的線上平台，讓孩童的學習不受疫情或地域的限制，未來不僅有2D的自走車，還會有3D的，只要有電腦和瀏覽器，就可以透過線上學習。

今年特別令人感動的是，台哥大基金會照顧偏鄉學童，也沒有拒絕「特殊生」參加，能讓罹患自閉症的孩子一大早就出現在校門口等待志工老師，是一件多麼美麗的事！台南大光國小校長郭芳朱非常感謝台灣大基金會投入人力物力幫助孩子們，他希望有更多的企業加入，而且不要只限於暑假，因為程式教育是未來謀生的工具，也是社會生存的基本能力。