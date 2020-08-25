快訊

巴黎PSG土豪默示錄：「傾外國之力」拚冠軍...不好嗎？

台灣大「偏鄉玩程式」變出酷炫自走車 志工真情伴學童創作

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
由台灣大哥大基金會主辦的「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫，讓偏鄉孩童們從遊戲中了解程式語言，從無到有，打造屬於自己的自走車。圖／台灣大哥大提供
由台灣大哥大基金會主辦的「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫，讓偏鄉孩童們從遊戲中了解程式語言，從無到有，打造屬於自己的自走車。圖／台灣大哥大提供

「我好捨不得離開喔！」「明年我來還要再來！」台灣大哥大基金會4年來，每年都會前往3～4所偏鄉或弱勢學生較多的學校辦理「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊。台南場3天的營隊結束，從孩子們抱著大哥哥大姐姐一一話別的離情依依，可以想見志工和孩子的心是緊緊相依的。

帶著5名學童來參加的李老師說，偏鄉的孩子或因單親、或因隔代教養與經濟弱勢，學習過程缺乏刺激，在學校裡又是比較容易被忽略的一群，她很感謝台灣大基金會的志工，用心關懷這群「缺乏陪伴」的孩子，把他們從學科評量的挫折中脫離出來，快樂學習並建立自信。

3天的程式課程加上動手做組裝自走車，孩子們從無到有，做出自己的「特斯拉」、「法拉利」和「坦克」，拿著自己的作品，份外珍惜與驕傲。六年級的「電磁爐」是個過動兒，玩起自己組裝的自走車，他神情專注如數家珍，完全看不出過動的情況。同樣也是要升六年級的「朵拉」談及3天來的學習更是充滿不捨，她說，學校的電腦課通常是1個老師對許多學生「有時要問問題卻找不到老師」，營隊裡是一個老師（台灣大志工）只對2個學生，「這種隨時問得到老師的感覺真好」。因為孩子們渴望學習，問個不停，連帶也促使台灣大的志工每天絞盡腦汁、忙到半夜還在思考怎麼協助他們做得更好。

這群台灣大的志工們，為了這3天的營隊，必須請4天的假來幫這群他們原本不認識的孩子們上課。中華民國愛自造者學習協會理事長、成大教授蘇文鈺形容，志工的眼神讓他覺得他們是把自己小隊的學生當成自己的小孩在照顧，而孩子們仰望他們的眼神也如同自己的親哥哥、親姐姐。帶著7個孩子來參加活動的余老師也坦承，如果沒有企業願意這樣關注偏鄉學童，暑假期間這些孩子不是打電動，就是睡覺玩耍；因為機器對小男生的吸引力，讓這2天孩子回到協會非常興奮說個沒完，她從旁觀察小朋友的變化是：願意從錯誤中不斷學習，有耐心，不怕失敗。

蘇文鈺教授說，營隊的課程是扎根的工作，在偏鄉耕耘科技育多年的他，曾經在台東碰過小時候因科技啟蒙，長大決心唸資訊工程回饋社會的孩子，所以他深信這樣的投資絕對值得。明年4月，蘇老師還打算「擴大營業」，打造一個自走車學習環境的線上平台，讓孩童的學習不受疫情或地域的限制，未來不僅有2D的自走車，還會有3D的，只要有電腦和瀏覽器，就可以透過線上學習。　

今年特別令人感動的是，台哥大基金會照顧偏鄉學童，也沒有拒絕「特殊生」參加，能讓罹患自閉症的孩子一大早就出現在校門口等待志工老師，是一件多麼美麗的事！台南大光國小校長郭芳朱非常感謝台灣大基金會投入人力物力幫助孩子們，他希望有更多的企業加入，而且不要只限於暑假，因為程式教育是未來謀生的工具，也是社會生存的基本能力。

即將升五年級的洋洋說，他從小就喜歡機器人，他的作品精緻靈巧，問他爸爸媽媽怎麼沒來看他做的自走車，洋洋淡淡地說「爸爸已經在天上了」，雖然在單親家庭中長大，但洋洋說，以後長大希望能做很多機器人來幫助別人。正因如此，郭芳朱校長也希望台灣大可以把這樣有意義的課程一直辦下去，繼續澆灌這塊福田，給偏鄉弱孩童更多更好的學習機會。

台灣大哥大林之晨總經理重視科技教育，也親身分享做中學的樂趣與收穫。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大林之晨總經理重視科技教育，也親身分享做中學的樂趣與收穫。圖／台灣大哥大提供

偏鄉 自閉 疫情

延伸閱讀

【暑假高貴營隊2】幾天活動就有學習歷程？ 教授批廉價的素養

為加分…學習歷程檔案變「軍火展示」

夏令營主打新課綱教做學習歷程檔案 4天7800元秒殺

台灣大、輝達 合攻雲端遊戲

相關新聞

台灣大「偏鄉玩程式」變出酷炫自走車 志工真情伴學童創作

「我好捨不得離開喔！」「明年我來還要再來！」台灣大哥大基金會4年來，每年都會前往3～4所偏鄉或弱勢學生較多的學校辦理「C...

貨櫃海運歐洲線 運價漲一成

貨櫃海運需求大增，繼美國線之後，歐洲線也大漲，不少大型船公司已通知海運貨攬業者，遠東-歐洲線自9月開始要加收旺季附加費（...

長榮、陽明 Q3獲利看旺

遠東-美西線運價今年以來大漲一倍，市場看好長榮、陽明兩大航商，其主力兩大航線一起反彈。法人預期，長榮、陽明第3季的獲利可...

寶成桃園開發計畫 喊卡

全球製鞋龍頭寶成昨（24）日代旗下子公司寶建企業公告，受新冠肺炎疫情影響，原擬自地委建桃園人力資源發展中心的廠辦大樓新建...

BTC下周登場 聚焦三重點

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）將在下周二（9月1日） 起舉行三天會議。今年BTC有三大亮點，一是聚焦後疫情時代...

永豐餘小學堂 伴讀弱勢兒

永豐餘自從2015年啟動「永豐餘台東小學堂」志工陪讀活動，今年已邁入第六年。在每周三的下午，永豐餘志工與台東家扶關山服務...

家樂福併頂好 公平會啟動審查最快9月結果出爐

今年6月初，家樂福集團宣布將收購頂好超市及JASONS Market Place，震撼業界，不過究竟是否成功聯姻還是未定...

強化手機應用軟體 亞航與Agoda成為戰略合作夥伴

亞洲低成本航空AirAsia今（24）日宣布，與全球領先的數位旅遊平台建立戰略合作關係，以刺激東南亞旅遊復甦，並持續強化...

豐興本周盤價 廢鋼漲300元、型鋼MQ產品漲500元

豐興（2015）今（24）日開出本周盤價，國內廢鋼收購價每公噸調漲300元，上周周間已經調漲的鋼筋維持平盤，型鋼中的MQ...

和大第4季單月業績估回到5億元 明年獲利回溫

汽車傳動系統製造廠和大新專案持續進行，法人估第4季單月業績可回到5億元水準，估今年到明年業績先蹲後跳，明年業績、獲利明顯...

台股15年大數據揭密！家族企業降至七成，專業治理年代來了？

2020年8月，台股加權指數突破過去30年的12682點天花板，創下台股歷史新高。正值台股邁向新里程碑，台灣董事學會發表最新研究，探討近15年台灣產業及資本市場的大數據，發掘箇中關鍵變化。 台灣董事學會已連續七年，訂定觀察指標，研究台灣上市櫃公司的競爭力。8月剛發布最新《2020台灣董事會白皮書》，內容分析近15年台灣產業及資本市場的國際競爭力變化，試圖找出台灣產業下一波成長動能。

台灣安進：生物相似藥可節省健保藥品開銷7億元

全球知名生物科技製藥企業安進（Amgen）藥廠在台成立滿五週年，台灣安進公司表示，今年國內健保安全準備金將低於法定三個月...

熱門新聞

淘寶台灣被認定是陸資 網哀嚎：商品被迫下架 倒店潮要來了

製造業無薪假惡化！家數攀升至820家、再破2萬人

注意！11種認知錯誤 以致沒申報房地合一稅

大陸風險增？外媒爆鴻海、和碩擬赴墨西哥設新廠 鴻海回應了

彩晶出售南科閒置資產給台積電 處分利益約14.4億元

經濟部提三大理由 認定淘寶台灣為陸資限期撤回投資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。