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北北基11縣市高溫特報 高屏小心雷擊、強陣雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、基隆市、台中市、台東縣、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。圖／氣象局提供
氣象局表示，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、基隆市、台中市、台東縣、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。圖／氣象局提供

受到西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，氣象局表示，今天白天台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、基隆市、台中市、台東縣、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，請注意。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高屏地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」，今天「巴威」颱風東側「太平洋高壓」逐漸增強並向北擴展，「導引氣流」將其轉往北北西再轉偏北，撲向北朝鮮與「大陸東北」交界一帶；而「巴威」的強度將於明天、日達最高峰，挑戰今年最強紀錄。

吳德榮說，今日持續至周五(28日)，台灣受其引進的西南風(俗稱颱風尾)影響；而西南風所挾帶的水氣，明起有愈來愈濕、雨量加劇的趨勢。

吳德榮表示，受到西南風影響，今天天氣不穩定；迎風面的南部有陣雨或雷雨，並有較大雨勢，中部則略受影響；其他地區晴朗炎熱，北台灣及東半部最高溫又回升至36左右，地理環境特殊的地點，有升至37度左右的機率，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部24至37度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至37度。

吳德榮說，明(26)日至周五(28日)西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高，影響加鉅。迎風面南部、中部有「強對流」發展，應注意防範其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間強降雨)；其他地區也有降雨機率。周六至下周一(29至31日)西南風減弱，水氣略減，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。

此外，吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，周五(28日)菲律賓東方海面巳有熱帶擾動發展；但兩模式模擬的位置及路徑(紅虛線)差異不小，模式仍在調整中，應繼續觀察。

吳德榮 氣象局 天氣動態

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