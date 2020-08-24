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海平面上升衝擊台北盆地 學者：審慎思考遷都可能性

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
學者指出，台灣海平面上升速率約為全球平均1.5倍至2倍。本報資料照片
學者指出，台灣海平面上升速率約為全球平均1.5倍至2倍。本報資料照片

氣候變遷現象近年愈趨明顯，學者指出，台灣海平面上升速率為世界平均值1.5倍至2倍，最慢30年內將感受到明顯衝擊，尤其台北盆地「水排不掉又不斷進來」，政府有必要審慎思考遷都的可能性。全球減碳腳步加速，學者也擔憂，台灣與世界潮流脫勾，再不做將來不及。

中研院地球科學研究所教授汪中和表示，海平面上升速度正在加快，不同學者有不同推估，但台灣上升速率約為世界平均值的1.5倍至2倍。台灣各地也有區域性差別，東部跟世界平均值相去不遠，南部則處於海水匯聚之處，進來的海水量跟來源較多，包括黑潮滯留、南海暖流、北方南下的沿岸流等，海平面上升情況明顯嚴重。

北部海平面上升速度不像南部這麼快，但汪中和示警，台北都會區因盆地地形將受嚴重衝擊，「裡面的水排不掉，外面的水又不斷進來」，政府可及早思考遷都的可能性，動作愈快損失愈小，就像「房子已經漏水才搬家根本來不及。」

汪中和指出，最晚30年內台灣就會明顯感受到海平面上升影響，若再加上暴潮等因素，也許時間會拉快到10年。海平面上升已是無可阻擋趨勢，但世界各國面對氣候變遷的步調不一致，「要有失敗的心理準備」，應立即採取因應措施，包括加強基礎建設、撤守高危險地區。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，歐盟已通過2050年零碳排，歐盟提出綠色振綱，美國民主黨總統候選人拜登也推動綠色新政，全球減碳腳步愈來愈明確，投入更多經費、訂定氣候變遷法、限制企業行為，「對人類行為是很大的翻轉」，台灣仍沒有足夠動作，跟世界潮流脫勾。

許晃雄強調，氣候變遷影響長遠，相關政策不是今天做明天就見效，2050年近在眼前，距離今天僅短短30年，「台灣現在不啟動將來不及」，而且是非作不可沒有轉圜餘地，但若未訂定清晰的國家藍圖，可能很難達到目標。

交大土木工程系副教授、台灣防災產業協會監事單信瑜建議，政府必須根據可能的氣候變遷環境提出因應策略，包括減碳程度甚至減碳失敗的情境，據以建立模型，並推演海平面上升、颱風極端事件、暴潮衝擊等相關影響，才能擬定更具體的防災方案。

氣候變遷

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