新北電動輔助共享單車MOOVO上線 實測上坡超省力

新北市電子圍籬無樁式共享電動單車MOOVO今在淡水正式上線，首波設置36個站點、150輛車，民眾須透過手機APP註冊租借。記者今下午實際體驗，註冊共分為七步驟，約莫3分鐘就可完成，租借則只要30秒，騎乘上坡時可明顯感受助力，較一般單車省力許多，超過時速17公里，車輛會發出警示聲，達25公里即不會再提供助力。

第一次使用MOOVO的民眾，須依序完成APP下載、輸入手機號碼驗證、設定密碼、選擇單次消費或購買騎行票券、綁定信用卡或簽帳金融卡、輸入E-mail與名字、確認服務條款等七大步驟，並提供免費加入自行車傷害險的選項。

記者實際操作後，約莫3分鐘可完成註冊，若要租借車輛，打開APP便可透過手機定位搜尋最近車輛，掃描車上QR-code即可租借，租借過程大約30秒；另外，APP上會顯示車輛電量，若低於20%，則不會開放租借。

MOOVO車身大約30公斤重，一踩下踏板，即可感受到向前的動力，騎乘在平面路段相當輕鬆，當騎在上坡時，稍加用力踩下踏板，可更明顯感受助力，腿部負擔減少許多，相當省力。

運點科技公司(MOOVO)發言人沈暐傑表示，MOOVO只有踩踏板才會產生推力，務必坐穩再騎行，超過時速17公里時，車輛會發出語音警示，達25公里上限，就會停止提供助力，以策安全，建議滿16歲以上者再使用。

沈暐傑也說，藉由車輛GPS定位，民眾得在站點內才可以還車，並有拍照上傳的復驗機制，若民眾亂停，將從綁定信用卡收取調度費，營運範圍內收取300元，營運範圍外收取900元，「絕對不會像oBike，變成單車墳場。」