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台灣大「Coding Fun偏鄉玩程式」助弱勢童發揮創意「自造」力

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
台灣大哥大總經理林之晨利用假日南下參加「Coding Fun偏鄉玩程式」台南場，全程參與並親自頒發結業證書給小朋友們。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大總經理林之晨利用假日南下參加「Coding Fun偏鄉玩程式」台南場，全程參與並親自頒發結業證書給小朋友們。圖／台灣大哥大提供

由台灣大哥大基金會啟動的「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫，從2017年起每年都會前往3～4所偏鄉或弱勢學生較多的學校辦理營隊，今年台灣大哥大總經理林之晨特別利用假日趕赴台南，欣賞這群從未上過程式設計課程的偏鄉學童和台灣大志工一起完成的自走車程式寫作競賽成果發表。

10歲就開始自己組裝電腦，也開始自己寫程式做遊戲的林之晨總經理，以自身經驗告訴參與營隊的小學生們：「我很享受這樣自己動手，從無到有的過程！在實作過程中發現、解決問題，學習到的是課本以外豐富、多元、跨領域的知識，最後成功時所帶來的興奮與成就感，更是無與倫比。」台灣大基金會希望孩童透過學習寫程式、設計自走車、遇到挫折學會思考，透過科技教育培力及運用科技的力量，縮短城鄉差距，彌補偏鄉資源不足的問題。

和往年不同、也更令人動容的是，今年彰化三春國小營隊首度開放其他學校特教班學生報名參加（包括自閉症、輕度腦麻、偶發癲癇、過動等），與一般生同樣從零開始、同組共學，由專業又有愛心的志工協助，讓創意萌芽。像是11歲輕度腦麻的小嘉，雖然手指不太靈活，但他用盡各種角度、即使手指都磨紅了，還是堅持要將螺絲鎖上，憑自己的力量完成自走車的組裝。小嘉的努力證明特教生也能像一般生正常學習，只是缺少機會，尤其是同儕的理解與包容。

台灣大哥大總經理林之晨指出，「進入5G時代，AI、物聯網等產業將加速發展，在這浪潮中，同學們強化自身的Digital DNA更顯重要。台灣大基金會除了讓STEAM教育在中小學階段就生根發芽，同時也在各地培養種子師資，目前已經培育18位老師自主開課，並擴大協助鄰近學校推廣科技教育，用程式翻轉偏鄉教育，平衡城鄉數位落差，同時解決偏鄉師資短缺及孩童課後照護的問題，落實幫助每個人『Open Possible能所不能』的品牌願景」。

台灣大基金會推動「Coding Fun偏鄉玩程式」，4年來所投入資源的程式教育種子已經在偏鄉遍地開花，期望用程式翻轉偏鄉教育，平衡城鄉數位落差。圖／台灣大哥大提供
台灣大基金會推動「Coding Fun偏鄉玩程式」，4年來所投入資源的程式教育種子已經在偏鄉遍地開花，期望用程式翻轉偏鄉教育，平衡城鄉數位落差。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大林之晨總經理現身「Coding Fun偏鄉玩程式」會場，與這群從未上過程式設計課程的偏鄉學童和台灣大志工一起驗收自走車的成果。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大林之晨總經理現身「Coding Fun偏鄉玩程式」會場，與這群從未上過程式設計課程的偏鄉學童和台灣大志工一起驗收自走車的成果。圖／台灣大哥大提供

偏鄉教育 自閉

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