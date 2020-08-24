台灣大「Coding Fun偏鄉玩程式」助弱勢童發揮創意「自造」力

由台灣大哥大基金會啟動的「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫，從2017年起每年都會前往3～4所偏鄉或弱勢學生較多的學校辦理營隊，今年台灣大哥大總經理林之晨特別利用假日趕赴台南，欣賞這群從未上過程式設計課程的偏鄉學童和台灣大志工一起完成的自走車程式寫作競賽成果發表。

10歲就開始自己組裝電腦，也開始自己寫程式做遊戲的林之晨總經理，以自身經驗告訴參與營隊的小學生們：「我很享受這樣自己動手，從無到有的過程！在實作過程中發現、解決問題，學習到的是課本以外豐富、多元、跨領域的知識，最後成功時所帶來的興奮與成就感，更是無與倫比。」台灣大基金會希望孩童透過學習寫程式、設計自走車、遇到挫折學會思考，透過科技教育培力及運用科技的力量，縮短城鄉差距，彌補偏鄉資源不足的問題。

和往年不同、也更令人動容的是，今年彰化三春國小營隊首度開放其他學校特教班學生報名參加（包括自閉症、輕度腦麻、偶發癲癇、過動等），與一般生同樣從零開始、同組共學，由專業又有愛心的志工協助，讓創意萌芽。像是11歲輕度腦麻的小嘉，雖然手指不太靈活，但他用盡各種角度、即使手指都磨紅了，還是堅持要將螺絲鎖上，憑自己的力量完成自走車的組裝。小嘉的努力證明特教生也能像一般生正常學習，只是缺少機會，尤其是同儕的理解與包容。