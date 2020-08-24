男童發音不準 醫師懷疑和家長長期戴口罩有關

一位四歲小男孩，上幼稚園後被老師發現講話口齒不清，建議家長詢問復健科醫師意見。經過澄清醫院中港院區復健部主任趙明哲的發音評估及語言發展篩檢測試，發現小孩罹患「構音異常症」，並懷疑是否與新冠肺炎疫情期間，大家都戴著口罩，使得小孩因為看不到大人的嘴形和聽不清楚發音引起，值得觀察及注意，而後續經安排兒童接受語言復健治療，已有很大的進步，

據小男孩媽媽表示，今年初由於新冠肺炎疫情影響，深怕從外面把病毒帶回家傳給小孩，她下班回家後常依然戴著口罩與孩子相處和互動；後來經幼稚園老師提醒，才發覺自己的小孩好像說話的發音有點問題而趕緊求醫。

趙明哲說，經檢測小男孩的智能、聽覺和構音器官都沒有問題，再進一步深入評估其發音功能，察覺他的發聲不準，ㄊ、ㄉ分不清楚，常將湯講成當；ㄍ和ㄎ不分，把哥哥說成顆顆。也有規律性的遺漏，如將通講成翁，漏掉音節中ㄊ的發音，因此診斷為構音異常症，並安排接受專業的早期語言復健治療。

趙明哲注意到小男孩媽媽提到戴口罩的問題，認為小孩在學習語言期間，是透過觀察大人的嘴形、臉部表情和清晰發音的聽取，父母或老師若長期戴著口罩和小孩互動，多少還是會影響小孩學習語言的進展。雖然目前還沒有明確的科學統計分析與論文發表，但是以往幾乎不可能所有成人長時間都穿戴口罩與稚齡小孩互動，只有今年的新冠肺炎疫情，才出現這樣特殊的口罩文化，值得家長和幼稚園老師注意。

他說，這位小男孩由語言治療師帶領透過圖卡、故事書、口腔運動遊戲，進行嘴唇、舌頭、臉頰肌肉的訓練正確發音，每周一次約30分鐘，小孩家長在私人場合與空曠戶外也脫下口罩與小孩說話互動，三個月來已有很大的進步，講話音準也越來越清晰。