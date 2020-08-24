憂心！琉球海域大片珊瑚白化 礁石遭海膽占據

屏東琉球林姓漁民日前到琉球美人洞與肚仔坪兩處潛水，赫然發現海藻變稀疏與大量海膽增生，更讓人擔憂的是大片白化的珊瑚。林男將畫面錄下，並向琉球漁會反映，同時也希望相關單位能重視此事。中山大學研究團隊表示，已著手研議處理海膽增生問題，解決辦法也會交由相關單位來協處。

林男表示，琉球海域珊瑚白化的問題，在近幾年開始發生，尤其今年特別嚴重，且過去在沒有限制漁網以前，大型珊瑚受到嚴重破壞，如今為了保育限制特定漁網使用，好不容易長出小型珊瑚，現在卻遇上嚴重白化問題。

林男還說，除了珊瑚白化的問題，海中大量魔鬼海膽增生，不僅將海中搞得寸「藻」不生，連原本該有的馬尾藻，也幾乎消失殆盡，海中只剩下大量攀附在礁石上的海膽，這樣的景象，根本是另類的生態浩劫。

林男強調，自己拍攝的只是海中的一角，周圍還有更多地區受害，因此呼籲有關單位要重視此事，另外，滿是死亡的珊瑚與海膽，不僅影響生態環境與觀光，若有人遭海膽刺傷，也是非常嚴重的事情。

中山大學研究團隊指出，珊瑚白化主要受全球氣溫升高影響，並不限於台灣，因此要從氣溫來延緩珊瑚白化並不容易，但另外還有其他原因加速白化，包括人類踩踏、過量汙水等原因，都會降低珊瑚存活度，這就需要管理的加強。

至於海膽過量問題，中山大學研究團隊表示，過去的確實希望要保護海中生物，但現在人類的一些行為卻造成海膽的天敵減少，使得單一物種過量。

中山大學研究團隊還說，海膽雖可吃掉部分珊瑚的競爭者，有助於珊瑚生長，但過量對生態也有問題，甚至還會啃食珊瑚，使珊瑚碎裂。因此，團隊經過半年多的調查，已經開始著手研議如何處理海膽過量的問題，相關辦法也會交給相關單位參考。