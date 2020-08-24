影／李永得及蕭煌奇宣布「紙本藝FUN券」正式啟動

為照顧年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，文化部繼七月推出第一波「數位藝FUN券」後，同時宣布將推出第二波與四大超商合作的「藝FUN券」專案，並在今日正式啟動，宣告兌現承諾。

文化部長李永得、歌手蕭煌奇、四大超商及社福團體代表共同主持「紙本藝FUN券」啟動儀式。將於八月三十一日至九月六日開放於超商或網站登記註冊，並於九月八日公開抽出六十萬名幸運得主。