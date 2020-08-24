影／李永得及蕭煌奇宣布「紙本藝FUN券」正式啟動
為照顧年長、未成年及身心障礙等手機弱勢族群，文化部繼七月推出第一波「數位藝FUN券」後，同時宣布將推出第二波與四大超商合作的「藝FUN券」專案，並在今日正式啟動，宣告兌現承諾。
文化部長李永得、歌手蕭煌奇、四大超商及社福團體代表共同主持「紙本藝FUN券」啟動儀式。將於八月三十一日至九月六日開放於超商或網站登記註冊，並於九月八日公開抽出六十萬名幸運得主。
李永得部長表示，「紙本藝FUN券」預計發行六十萬份，每份也是六百元，合計發行3.6億。申請資格必須為前次未抽中「數位藝FUN券」，且符合44年12月31日以前出生之六十五歲以上長輩、91年1月1日以後出生的十八歲以下未成年及領有身心障礙證明三者之一者，即可在開放註冊期間，持健保卡到四大超商事務機臺用五個步驟輕鬆完成登記。
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