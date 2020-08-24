社會創新大調查出爐 高達七成民眾認同社會企業

第二屆「社會創新大調查」今公布民調結果，台灣民眾對社會企業的認知度已達33.6%，逾半受訪者更願意以較高金額購買社企服務或產品；而在聯合國提倡的永續發展目標（SDGs）中，我國人最關心優質教育、優質工作與經濟成長、消除貧窮三指標。此外，資金及行銷兩難題仍是社會創新組織的首要挑戰。

本調查由經濟部中小企業處主辦，台灣經濟研究院、星展銀行、聯合報系願景工程等單位合作執行，旨在了解民眾如何看待社創議題，實踐者又面臨哪些發展困境。民調分為20歲以上民眾、社創組織兩類別，各自回收2015份及297份有效樣本。

調查結果顯示，高達77%民眾支持社企理念，對社企的認知度更在五年內從18.9%上升至33.6%。行政院政務委員唐鳳笑說，過去只能形容「幾乎」每三人就聽過社會企業，今年終於證明了這項理念取得初步成果。

此外，行政院於2018年力推「社會創新」概念，盼延續社企精神，進一步串連非營利組織（NPO）和企業社會責任（CSR）等角色，共同為社會問題提出解決方法。目前已有15.5%民眾聽過社會創新，以東部地區比率最高，台灣經濟研究院副所長康廷嶽分析，應是當地有較多偏鄉服務、環保團體運作。

在組織部份，高達58.2%社企或非營利團體規模小於六人，46.8%成立未滿六年，近三成缺乏資金挹注，並急須行銷和經營人才投入。經營層面約三成八虧損，近三成損益兩平，不過康廷嶽指出，開始獲利的業者比去年提升1.6%，整體呈現成長趨勢。

台經院也發現「願意推薦親友購買社企的產品與服務」較上次調查減少10%，台經院建議，社企除堅持理念外，仍須在倡議與服務品質間取得平衡，整體來說，年輕、高學歷者為高潛力消費客群。

至於對SDGs的認知程度，共18%民眾聽過該名詞，20至29歲區間較高，為25.9%，受訪組織的SDGs認知度則有73.4%。且雙方關注重點不同，民眾心繫教育、經濟、貧富差距等議題，社創組織重視永續社區發展、永續消費及生產、健康與福祉。

「大部份組織都需要行銷創意人才。」唐鳳強調，穩定營運模式是倡議理念的基礎，如同他推動社會創新實驗中心後，也積極尋找跨界人才協助讚聲；他建議有志投入社創領域者，可從17項SDGs指標中尋找自己最感興趣的議題及夥伴。

聯合報系願景工程執行長羅國俊認為，過去人們追求經濟發展，如今逐漸發現「利己也利他」的重要性，這便是願景工程長期報導社創議題的初衷，希望以媒體角色為社會引入活水，他說：「若缺乏創新力量，社會將永遠陷入僵化。」

星展銀行（台灣）總經理林鑫川則分享，為協助社創組織面對新冠肺炎衝擊，星展籌措2,500萬元預算、號召同仁購買社企產品，包含無法出口的農作物、商品等，總計五萬多份，交由台灣食物銀行聯合會提供給弱勢族群。