30年後的台灣？海平面上升風暴潮夾擊 水淹500個小巨蛋

氣候變遷加劇，綠色和平今天發表最新研究，未來30年若不積極減碳，台灣將面臨海平面上升危機，約有1398平方公里因海平面上升而淹水，120萬人受影響，包括總統府、立法院。另外，小型海嘯「風暴潮」對台灣威脅更甚，台灣將有2120平方公里淹水，相當於500個台北小巨蛋面積。

隨著氣候變遷加速融冰、升溫導致海水熱膨脹，全球海平面正以每年1.9公釐速度上升，台灣受到地理位置與洋流影響，海平面上升速度為全球平均2倍。

綠色和平利用美國中央氣候研究組織（Climate Central）的全球海平面上升研究模型，推估在2050年不積極減碳的情境下，台灣約有1398平方公里因海平面上升淹溢，受影響人數約120萬人；總統府、立法院等重要政府機關也難以倖免於難。

根據近百年氣象紀錄，每年平均有3至5次颱風侵台，而颱風會將海水面拉高，加上強勁風勢推動海水淹溢至更內陸地區，宛如小型海嘯「風暴潮」（Storm surge）。

綠色和平研究指出，風暴潮淹溢台灣本島面積達2120平方公里，比起海平面上升影響面積增加1.5倍，建物影響面積超過2843萬坪、約500個台北小巨蛋面積。西南沿海重要產業聚落如位於台南科技工業園區的Google資料中心、高雄藝文焦點駁二藝術特區，若遭逢風暴潮，都將難以倖免。

分析六都面臨的海平面上升與風暴潮威脅，台北市面積將淹沒50.21平方公里、影響44萬人，新北市淹沒80平方公里、影響75萬人，桃園市淹沒33.3平方公里、影響2.23萬人，台中淹沒136平方公里、影響18萬人，台南市淹沒426平方公里、影響33.7萬人，高雄市淹沒114平方公里、影響32萬人。

綠色和平表示，六都當中台南市淹沒面積最多，包括熱蘭遮城遺址與安平古堡、四草砲台等古蹟；新北市淹則因人口密度高，受影響人口為六都之最。

綠色和平專案主任張皪心說，六都聚集全台超過7成人口，氣候危機來襲造成損失尤其慘重，地方首長有責任保障民眾生命與財產不受威脅，在六都升格即將滿10周年之際，地方政府應有更前瞻的思維，宣示「氣候緊急」狀態。