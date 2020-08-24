好油膩！坐月子想洗頭可以嗎？美女中醫親身體驗這麼說

坐月子時能不能洗澡洗頭？這題從以前到現在一直有不同的看法，也是許多新手媽媽會固定詢問的議題。

被暱稱為「媽媽神隊友」的蔡仁妤中醫師，本身也是兩個孩子的母親，她以個人專業與當媽媽經驗，以「媽媽好寶寶才會好；媽媽開心寶寶才會開心」理念出發，分享許多坐月子小撇步，希望能緩解女性產後的各種不適，維持母嬰最佳狀態。

炎夏不洗頭好油膩，讓人心浮氣躁，如何洗個好澡、舒舒服服坐個好月子呢，來看美女中醫師這麼說！

※本文僅為醫師親身分享，產後情況需依每人情況而異，如有診病問題，請以個人主治醫師與生產醫院叮囑為準。

【產後洗澡洗髮 吹風機是好夥伴】

民間流傳著產後不能洗澡洗頭的習俗，我第一胎時，曾秉持著試驗的精神，嘗試不洗頭三天，結果第四天就因為頭髮油膩到睡不著，影響作息及哺乳。

● 產後洗頭，頭痛一輩子？

古時候由於生活環境不佳，水中細菌病毒多，產後如果傷口尚未癒合就沐浴洗澡，容易造成傷口感染。此外，產後身體處於經脈空虛、骨節毛孔鬆散的狀態，如果洗完頭濕濕的沒有馬上吹乾，很容易使風邪入侵，產生「月內風」病症，出現頭痛、關節痠痛、免疫力降低、怕冷怕風⋯⋯等症狀。

● 吹風機吹穴位，預防月內風

其實，在現代，環境、水質、保暖設備都較齊全，洗完澡只要馬上擦乾身體、吹乾頭髮，不必過於擔心會有「月內風」的情形。

這邊也提供一個小撇步，較怕風的媽媽，在吹完頭髮後，可以順便用吹風機吹頭頸部的雙側「太陽」、「風池」、「風府」穴各30秒，再沿著頸部膀胱經左右各吹10次，可以預防風邪入侵，產生月內風症狀。

（特別注意：使用吹風機時請勿太靠近皮膚或使用太久，避免燙傷）

● 洗個好澡，坐個好月子

建議媽媽，在顧好傷口、保暖的前提下，「產後24 小時」就可以淋浴，因為生產時出力會使身體流許多汗，此時沐浴可以讓媽媽的身體保持乾淨、心情放鬆，對於睡眠跟之後的哺乳都有正面的效果。

● 不可泡澡，避免感染

不管是自然產或是剖腹產，身上都有傷口，在傷口癒合前，洗澡都必須採「淋浴」，不可以盆浴或泡澡，避免傷口感染。

洗澡時，也要避免用水直接沖傷口，以免刺激傷口發炎或感染。剖腹產的媽媽則需在傷口貼上防水貼布再沐浴。

※作者介紹：蔡仁妤中醫師，現任中醫診所副院長、2個孩子的媽媽。專業包含助孕、婦科、代謝減重、兒少體質調理、各式內科雜病等。

【以上摘自《養胎瘦孕小Case！》、作者：蔡仁妤中醫師、圖文：幸福文化 提供、整理：記者柯意如】