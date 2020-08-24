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林試所植物標本館世界排名91 首度進入全球百大

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
山毛櫸。圖／林試所提供
山毛櫸。圖／林試所提供

農委會林業試驗所植物標本館與昆蟲標本館發表最新成果，其中，植物標本館在全球3324家標本館中，奪第91名，首度進入世界百大。

農委會林試所表示，植物標本館蒐集台灣現有5000多種原生植物，標本蒐藏高達98%，建立全台灣最完整的原生種植物戶口名簿。

農委會今天舉行記者會宣布植物標本館擠身全球百大，北區三大標本館合體館藏突破200萬，努力保存台灣生物「時空膠囊」；包括中研院生物多樣性研究中心標本館館長鍾國芳、台大植物標本館館長胡哲明、台大昆蟲系主任蕭旭峰、台大昆蟲標本館館長柯俊成都到現場參加，台灣北區標本館合體，希望結合資源發揮更大影響力。

農委會副主委黃金城表示，台灣土地面積小，卻生物多樣性豐富，有這些標本不僅只有教學研究重要，透過標本典藏，可以提供物種從早期、現在到未來演化的時間軸，他自己過去也常常在野外追蝴蝶，拍了1萬8000多張蝴蝶照片，但有部分蝴蝶，已經漸漸看不見了，因此，做標本、數位典藏就變得更重要。

農委會林試所表示，林試所植物標本館館藏約53萬份，昆蟲標本館館藏計75萬份，兩館共計已有128萬份標本。未來透過資源整合串聯，結合中研院生物多樣性研究中心標本館、臺灣大學植物與昆蟲標本館等，可望提供國內、外學者與社會大眾更豐富便捷的資訊，同時促進研究交流。林試所植物標本館，建館已116年，館藏超過百年歷史的標本超過五萬份，是台灣最資深的標本館。

目前，昆蟲標本館中的「大樺斑蝶」、「大紫斑蝶」在臺灣已滅絕消失，2015年發表的新種「台北脊頭鰓金龜」，發表即失蹤，所幸標本已妥善保存。此外，被列入文化資產保存法中的「台灣穗花杉」、「南胡柳葉菜」、「台灣水青岡」、「清水圓柏」等珍貴稀有物種、過去台北城代表性樹種「風箱樹」，以及已滅絕的「紅茄苳」，目前都列入標本的典藏記錄中。

大樺斑蝶。圖／林試所提供
大樺斑蝶。圖／林試所提供

農委會

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