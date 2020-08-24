她列5條擇偶條件「會太高嗎？」 網友：這是要找健身教練吧

有些人會開出擇偶條件，請朋友幫忙介紹。近日在《批踢踢實業坊》上，網友發文詢問這樣的擇偶條件會不會太嚴格，她表示對象每天必須要睡滿6-8小時，每週運動三次、每次至少半小時，除此之外還要能察覺情緒變化，網友看了直言「這些條件集合起來很難吧」、「我還以為我到fitness（健身）版了」。

原Po解釋，她本身是個已婚將近十年，超過30歲的熟女，最近她與身邊單身友人討論到擇偶條件，第一、要知道自己每天吃進去的食物熱量，以及蛋白質、碳水化合物的量，第二、每天睡滿6-8小時，第三、每週運動三次，每次至少半小時，第四、是個情緒穩定的人，有同理心更好，第五、能持續增加知識，知識來源最好是書本。

原Po說，扣掉外貌、學歷、收入、職業都不限，大家會覺得標準太高還是正常低標呢？她表示「個人是覺得這個標準太高，就算降到完成度80％可能都找不到人，可是其他人覺得這個是正常人類的低標…」

網友看完，有人認為這根本是在找健身房教練「這些條件集合起來很難吧」、「其實我覺得你條件簡化成有在健身的，就差不多都涵蓋了」、「如果是fitness的版友就應該是低標」、「123都是我的健身教練現在叫我做的事情」、「找健身教練應該蠻容易達成的」。

不過也有人認為，除了健身這塊，其他條件也很重要「實務上，外貌和收入（資產）這兩關過不了，其他都是空」、「其實不高啊，但隱性的高富帥真的完全不看嗎」、「第一點是找營養師吧」、「我也都有啊，可是身高太矮就被打槍了，有什麼用哈哈哈」、「我竟然可以全部符合，但是收入不優渥，長相又普通想必也不行」。