中西藥併服血壓驟降 這些藥物、食物均不宜共食

50歲江媽媽日前發現高血壓，立即掛號西醫求診治療，醫師開西藥降血壓，控制於130至140mmHg之間；江媽媽同時又認為自己更年期失眠，看中醫服用中藥，沒想到血壓遽降至100、頭昏，經醫師診斷認定是中西藥併服產生交互作用，呼籲民眾中西藥不要同時併服。

台中榮民總醫院嘉義分院中醫部主任吳宗益提醒，民眾常以中藥、西藥雙療法治療疾病或調養身體，若將中藥與西藥併服時，可能降低藥物效果，或是引發發炎等不良反應。

例如，服用西藥抗凝血劑患者，同時服食當歸等具有活血化瘀的中藥，可能使抗凝血的藥效增強，進而増加出血的機率。

吳宗益建議，民眾服用中、西藥要相隔2小時，以減低其產生交互作用；另患者於門診時，應主動告知醫師正在服用的中西藥物，讓醫師針對不同藥理作用調整藥物劑量。

藥師林靖偉也提醒，不同的西藥間也可能產生交互作用，例如抗生素是用來治療發炎、細菌感染的常見藥物，當中抗菌的成分四環素，會跟金屬離子結合而降低藥物功效，患者若因先天貧血問題服用鐵劑，就診時應主動告知醫師，並建議隔餐服用。

他說，服用抗生素患者也應避開與含鈣的食品及維他命一起服用，否則可能彼此結合而減少腸胃吸收。

林靖偉說明，食物與藥物間的部分禁忌，用藥時也常被忽略，例如含咖啡因飲品、食物及酒精等，因具有刺激中樞神經系統，會引起心跳加速、胃酸分泌等反應，若同時服用抗焦慮劑，可能會降低藥效，建議避免長期和藥品併用。