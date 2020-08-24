她問去爭鮮都點什麼 前員工推「鮭魚壽司」CP值高

吃美食除了要合胃口，CP值也很重要。網友在《Dcard》上討論，在台營業超過20年的日式迴轉壽司店爭鮮，要怎麼吃才會划算呢？原Po表示「當年吃爭鮮要吃飽的攻略，就是點一碗味噌湯（料超多，喝湯容易飽）」，並且一定要搭配握壽司，原Po詢問「想問問大家，到爭鮮都吃什麼CP值對你來說是最高的」。

原Po表示，熱愛吃生魚片的她，自從藏壽司進駐台灣後，藏壽司就成為她最愛的迴轉壽司，不過住家附近只有爭鮮，因此她都會到爭鮮解饞。原Po說「回想起國中小時（本人82年次），每次去吃爭鮮都要存好久的零用錢，才能吃個幾盤的量，對當時的我來說，簡直是天價級的食物」。

她解釋，當年想要在爭鮮用最低價格就能吃飽，首先要點味噌湯，因為料多實在，喝湯也會有飽足感，再來要拿三個一組的魚鬆細卷壽司，最後是一定要選生魚片握壽司，不能單吃生魚片，這樣比較不划算，原Po笑稱「回想起來真的覺得好好笑，一直到今日已經長大，會開始亂拿迴台上的食物們」，她才吃到最愛的甜點「草莓奶酪」。

原Po表示「吃下去真的是驚為天人耶，我不是很喜歡吃很奶的奶酪，然後配上草莓果醬，真的是一絕！」，她回憶小時候吃壽司的經驗，也引起網友共鳴，她接著詢問「到爭鮮都吃什麼，CP值對你來說是最高的？」

文章吸引爭鮮前員工回應「還是覺得鮭魚壽司CP值最高」，其他網友也回「身為鮭魚愛好者，當然是吃爆各種鮭魚」、「我以為吃飽攻略是夾爆紅薑，然後配稻荷壽司」、「去爭鮮就是要吃炙燒鮭魚肚」、「我喜歡蒲燒鯛魚」、「茶碗蒸、蝦手捲一定必吃！每次一定點兩卷」。