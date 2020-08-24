客委會補助醫護人員學客語 溝通無礙增進親切感

為了提供客家鄉親更好的服務，中國醫藥大學新竹附設醫院向客委會爭取「醫客有愛、你我無礙 」推行公事客語無障礙環境計畫，邀請客委會客語薪傳師徐子雁擔任講師開設4堂客語教學講座，並拍攝客語MV，希望透過他們的客語教學，讓更多醫護人員學習客語，增進醫病親切感。

院長陳自諒感謝客委會的支持，他表示，院方總機、電梯、廣播都有徐子雁錄製的客語版介紹，在一樓大廳服務台區標示專屬的客語服務區，社工室也組成客語志工服務組，由本地客語志工於周一至周五早上8點至下午5點，提供來院民眾客語服務，同時，院內員工熟悉客語，會配戴「捱講客」的徽章，讓就醫民眾可直接以客語進行溝通。

內科部長林圀宏與徐子雁拍攝客語MV，他說，新竹縣病患多是客家人，透過客語溝通有親切感，可增進醫病關係，第一次學客語就上手，有始有終上了4堂課，「惡補」後可以輕鬆以客語稱呼60歲以上女性「阿姨」，60歲以上男性「阿叔」，以及「你哪裡不舒服？」「頭痛」、「心痛」、「胃痛」 等客語。