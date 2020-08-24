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告別塞車人擠人 二手遊艇搶手

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆市即時報導
國內海上活動商機看俏，有人租遊艇出遊，也有人帶模特兒出海取景，二手遊艇跟著搶手。圖／鍾明華提供
國內海上活動商機看俏，有人租遊艇出遊，也有人帶模特兒出海取景，二手遊艇跟著搶手。圖／鍾明華提供

國內海上活動商機看俏，二手遊艇跟著搶手。業者分析，自用遊艇市場感覺還很冷，但非自用已明顯增溫。投入遊艇出租業爭食市場大餅，最快的途徑就是收購二手自用遊艇，整修變更取得非自用執照，即可組織船隊營運。

國內非自用遊艇的成長趨勢，也可從交通部航港局統計資料看出端倪。2014年台灣非自用遊艇只有3艘，2015年增加到18艘，2016年50艘，2017年達74艘，2018年「破百」共102艘，去年120艘，今年統計到7月底已有141艘。

宜蘭烏石遊艇港營運廠商、宇岳遊艇公司總經理官岳昌說，不少買家一開始接觸遊艇活動，或許只是嘗鮮，但玩過之後，盤算用買一輛進口車的價格，花一、兩百萬就能擁有遊艇就會心動。

官岳昌表示，購買二手遊艇跟買二手車一樣，最怕花了一大把錢買來，又要花一筆錢修理。目前業界已在推認證制度，以宇昌仲介買賣二手遊艇為例，就有提供買家遊艇儀器、設備和船況檢測服務。

玩遊艇除了要花一筆錢買船，買家還要考慮停泊費、管理費。宇岳遊艇公司在烏石港成立的二手遊艇交易市集，今年9月開幕，為了刺激買氣，推出半年岸置免費優惠。

官岳昌說，通常豪華遊艇才需委由遊艇管家照顧，一般遊艇只要利用假日來清洗、整理就行，還能帶家人或友人出海觀光。停泊費部分，停靠碼頭收費較高，烏石港有岸置泊位，一個月收費5000到7000元。

至於想要投資遊艇出租業，必須先購買船齡10年內的二手玻璃纖維遊艇，並要改裝符合非自用特別檢查規定，包括長度超過12公尺的主機、機艙都要加裝自動火裝置，機艙艙門要有防110公分以下孩童誤入標示，排氣管等要有隔熱保護裝置等，改裝費用要幾十萬元。

有人租遊艇出遊，也有人帶模特兒出海取景，在遊艇或海面拍攝不同風情的美照。圖／鍾明華提供
有人租遊艇出遊，也有人帶模特兒出海取景，在遊艇或海面拍攝不同風情的美照。圖／鍾明華提供
有人租遊艇出遊，也有人帶模特兒出海取景，在遊艇或海面拍攝不同風情的美照。圖／鍾明華提供
有人租遊艇出遊，也有人帶模特兒出海取景，在遊艇或海面拍攝不同風情的美照。圖／鍾明華提供

遊艇 航港局

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