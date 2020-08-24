小叮噹幫我實現所有的願望！超人氣20大哆啦A夢道具你想要哪個？

好想要擁有這些道具

想要擁有更幸福的人生？那你一定會想到知名漫畫、動畫《哆啦A夢》中的野比大雄，動作慢、反應慢、被欺負只會大哭求救的他，身邊有著最好最可靠的朋友機器貓「哆啦A夢」，總是會在關鍵時刻拿出神奇道具救援他。

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶著你回到童年時光，回味在哆啦A夢多達上千樣的道具中，究竟哪些最得台灣網友的歡心，成為大家最想要的Top 20呢？

image source：chinesedora

No.20 石頭帽

心情覺得煩躁的時候，你會不會有種「只想自己一個人、希望大家都不要注意到你」的時候呢？

那你可能需要來頂石頭帽！戴上這個帽子之後，大家雖然還是看得到、聽得到你，但並不會去注意你，就像是路邊的石頭一樣，雖然存在但不被看見，就可以理所當然地當「邊緣人」囉！

不過，這樣的道具有時候也讓人體會到寂寞滋味～在動畫裡，大雄使用後一開始很開心去偷看靜香，但是最後發現沒人在乎他還傷心的哭了起來，還好因為碰到水，石頭帽就掉下來了，不然被忽視的感覺真不好受啊～

延伸閱讀：網美IG必拍「炫耀系甜品」！網友熱議台北十大楊枝甘露喝起來

image source: chinesedora

No.16 美食桌巾

想必每個家庭主婦都想要有一條美食桌巾吧！它可以快速的準備各式各樣的料理，只要你想得到都可以很快地變出來，讓晚餐迅速上桌～甚至比叫外送還方便！

動畫裡，大雄的媽媽去照顧外婆，讓他們自己準備午餐，因為爸爸沒有廚藝可言，哆啦A夢只好拿出美食桌巾救援，因為擔心而趕回來卻淋得一身濕的媽媽也享受到桌巾的美好，結果卻因大雄跟爸爸無心的一句「比媽媽做的好吃多了」憤怒離席......

雖然美食桌巾非常方便，但親手做的飯菜也飽含著下廚者的心意，我們在吃飯的時候不要忘記做飯菜的人的辛苦呀！

延伸閱讀：「超級偶像Super Idol！」當年《超偶》20大唱將現在去哪了

image source: bilibili

No.15 跌倒專家、跌倒專家Z

跌倒專家是個外型像殺手的小型機器人，只要在它背後投下10元，就可以成為它的主人，指使跌倒專家去攻擊你所指定的對象。

它是屬於有點危險的道具，平常可以當作朋友間互相惡整的整人玩具，會使用空氣槍攻擊目標讓對方跌倒三次，而且不論目標在哪都能找到，讓對方感受到如影隨形的巨大壓力，如果取消指令的話就需要付出更高的代價（支付100元）。

類似的道具還有紫色的跌倒專家Z，差別在於其胸口有「Z」字，被委託之後無法取消、不考慮其他非目標的安危，就算被壓制也會再生出一個新的跌倒專家Z，設計上有誤、太危險而被停產。

延伸閱讀：天團5566新歌快練唱！10大傳說神曲《我難過》VS《無所謂》誰冠軍？

image source: bilibili

No.14 格列佛隧道

大家對於格列佛遊記應該不陌生吧？格列佛隧道就是取自格列佛遊記的概念，讓人走進去隧道就可以變小的道具。

其中一集就是哆啦A夢把大雄變小之後，裝進遙控飛機，結果不小心飛進學校後山。哆啦A夢帶著胖虎小夫靜香要去救大雄，就穿越了格列佛隧道，大家都變小了，草原跟石頭對他們來說就像叢林跟山壁一樣，小池塘也變成了大湖泊，他們就一起邊探險邊展開拯救大雄的歷程！

延伸閱讀：YouTube頻道「上班不要看」誰最紅？成員網路人氣排行榜

image source: chinesedora

No.12 迷你哆啦

迷你哆啦其實就是貓型機器人的迷你版，跟一般貓型的機器人一樣有耳朵，但後來有關單位為了紀念哆啦A夢幫助時空警察捉拿犯人，出產了限量版的迷你哆啦，也和哆啦A夢一樣沒有耳朵。

迷你哆啦也有四次元口袋和多數的道具，只是道具也是迷你版的，通常不適合給人類使用（暈倒）。平常的功能就是會被拿來縮小之後送進哆啦A夢體內，幫助哆啦A夢修復機器內部。最喜歡吃銅鑼燒，對美食無法抗拒。

延伸閱讀：台北台中米其林必比登推介吃不完？獨家公布20大網路超人氣榜單

image source: fandom

No.8 如果電話亭

如果電話亭是被多數網友認為是最厲害的道具之一了，因為他可以有無限的想像，甚至能創造出屬於自己的平行世界。只要你說得出口的願望，如果電話亭都能幫你實現，簡直媲美神燈等級。

大雄非常擅長翻花繩跟睡覺，但表演給別人看，大家都不覺得有什麼了不起，所以大雄就利用如果電話亭讓世界變成翻花繩是世界上最酷炫的技能，甚至還得到了睡覺比賽的世界冠軍XD

聽起來這些願望好像很廢又很好笑，但如果電話亭就是什麼都可以幫你實現，這樣一個充滿想像力的夢幻道具啊！

延伸閱讀：哈根達斯最愛哪個口味？網友熱議20大品脫、迷你杯爆紅必吃名單

image source: qq

No.7 人生重來機

長大之後，是不是常會懷念小時候真是單純又美好，抑或你是否曾經有過「要是那個時候有這麼做就好了」的念頭呢？也許人生重來機可以幫上你的忙，這個機器可以讓你回溯過去你想回去的年紀，讓你的人生重來一遍，再過一次新的人生～

大雄為了改變一直被胖虎欺負的命運而回到了過去，想要扭轉當時的情況，然而被小時候的靜香制止了，因為在靜香心裡，大雄就是一個善良、不會隨便動手打人的人，而靜香也是最了解大雄的人。

很多時候我們都會因為一些原因，或許懊悔、或許不甘心而想回到過去改變一切，實際上都早已回不去了，但如果我們能衷於初心，又不愧對自己，是不是也很好呢？

image source: zhuanlan

No.3 四次元口袋

從小到大，大家應該都有收集心愛寶物的經驗吧！等長大、要搬家就得被迫把寶物清理掉，真的是很可惜～

不過如果有了「不管什麼東西都裝得下」的四次元口袋，就不用煩惱了～四次元口袋是連接四次元世界，可以放置無限數量的東西。當你想把東西拿出來，只要把手伸進口袋，想著你想拿出來的東西，口袋會按照你的思想，將道具傳送到你的手中。

如果真的有四次元口袋的話，不管是搬家還是收藏東西都很方便，很多人因為物品很多沒地方擺放，會另外租賃倉庫放置，就不用這麼麻煩了呀。

延伸閱讀：高級夢幻海景+歡樂充電美房！網路超人氣小琉球民宿Top 20

image source: read01

No.2 任意門

任意門是一扇可以到最遠十光年以內、任意地方的門。動畫中哆啦A夢跟大雄利用它完成了非常多的任務，還帶大家去到各式各樣的地方，例如靜香一家要到夏威夷玩，卻因爸爸工作取消了，大雄就說要用任意門帶靜香去夏威夷（雖然最後沒有去成XD）。

有網友表示，如果有任意門就要睡到最後五分鐘才起床，因為梳洗整理後，只要開門就到達公司了不用辛苦通勤；對此有網友持有不同的意見：「如果我有任意門，我就拿它來賺錢了，還上什麼班啊？」很多網友都覺得很有道理，笑說是貧窮限制了我們的想像（幫哭哭）。

延伸閱讀：《我的婆婆怎麼那麼可愛》誰最夯？15大人氣角色演出真心笑與淚

image source: 巴哈姆特

No.1 時光機

時光機大概是大家最耳熟能詳的哆啦A夢道具了，它可以用來穿越時空，往到指定時間和地點。故事的開始，世修(大雄的玄孫)也是乘坐著時光機，帶著哆啦A夢來找大雄的！希望哆啦A夢協助大雄改變未來～

時光機可以帶著我們回到試圖改變的過去；也可以帶我們去一窺未知的未來。也有不少歌手和知名樂團將時光機寫成一首歌～如果真的有時光機，大家想拿來做些什麼呢？

延伸閱讀：《我的婆婆怎麼那麼可愛》演技被推爆！鍾欣凌藏黑暗秘密…出道21年這些夯劇都有她

image source: kuaibao

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月25日至2020年08月23日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『哆啦A夢道具』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」