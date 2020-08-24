大溪七夕音樂晚會浪漫登場 展現大溪魅力帶動觀光人潮

桃園市長鄭文燦22日晚間前往大溪橋頭停車場，出席「相約溪畔 鳳凰于飛」2020大溪七夕音樂晚會時表示，大溪橋為大溪歷史建築及重要地標，每年於此地舉辦音樂會，更顯意義非凡。今日音樂晚會由阿KEN及詹子晴主持，邀請包括潘嘉麗、黃靖倫、張秀卿、楊靜、陳雷、林俊逸、卓文萱、黃鴻升、羅時豐、陳昇及新寶島康樂隊等多組藝人，輪番帶來精彩表演，在仲夏浪漫夜裡熱情演唱，多首鳳飛飛經典歌曲及暢銷歌曲扣人心弦，透過浪漫的音樂饗宴，讓更多人喜愛大溪。

桃園市長鄭文燦（中）22日晚間前往大溪，出席「相約溪畔 鳳凰于飛」2020大溪七夕音樂晚會。 圖／大溪區公所 提供

鄭市長指出，大溪在暑假期間充滿魅力，從普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境活動起跑開始，接著舉辦大溪女兒鳳飛飛紀念系列活動，再到七夕情人節大溪橋頭音樂會，成功帶動觀光人潮。

鄭市長提及，升格後，大溪發展快速、建設多元，市府已獲得行政院支持推動「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，建設範圍涵蓋大漢溪上游後池堰至鳶山堰水域空間及周邊土地，順水左岸將興建堤防及防汛道路，並設置中庄人行跨橋，串聯中庄調整池至山豬湖生態公園，透過大漢溪流域改造，產生更多河岸公園，發展生態旅遊亮點。

市長鄭文燦（右2）、大溪區長陳嘉聰（右1）等一同出席大溪七夕音樂會活動。 圖／大溪區公所 提供

鄭市長也談到，市府推動國3增設大鶯豐德交流道計畫，盼提升大溪聯外交通便利性，同時也積極發展大溪魅力觀光，大溪不僅已有月眉休閒農業區、康莊休閒農業區及大溪老街等特色景點，更規劃於石門水庫舉辦「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」，於中庄調整池旁的土丘運動公園，舉行國際風箏節，且考量慈湖陸客遊客數受疫情影響而減少，將規劃夜間水舞秀，打造成為國旅新亮點。

今日包括市議員李柏坊、陳治文、市府大溪區長陳嘉聰等均一同出席活動。