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精神病患急需長照資源 桃療成立精照中心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園療養院於7月下旬正式承辦籌設「精神病人長期照顧服務中心」，另兩家精神病人長期照顧示範服務據點，分別為大溪區元福護理之家及中壢區愛鄰舍協會。圖／桃園療養院提供
桃園療養院於7月下旬正式承辦籌設「精神病人長期照顧服務中心」，另兩家精神病人長期照顧示範服務據點，分別為大溪區元福護理之家及中壢區愛鄰舍協會。圖／桃園療養院提供

隨著人口老化，精神病人亦面臨老化需長期照顧的課題，精神病人因症狀或病程慢性化，常有職業社會功能障礙，嚴重者將導致生活功能退化，失能比例預估較一般人口為高，更需要長照資源的協助。

勞動部桃竹苗分署身心障礙者職業重建服務曁職務再設計資源中心主任呂淑貞表示，目前接受長照服務的精神病人為數不多，主要原因之一為，現行長照需經過等級評估（CMS），由於精神障礙所造成失能的權重分數不足，導致精神病人不易被納入長照系統中。

桃園療養院於7月下旬，正式承辦籌設精神病人長期照顧服務中心，另有兩家精神病人長期照顧示範服務據點也陸續獲准成立，分別為大溪區元福護理之家及中壢區愛鄰舍協會；衛生局也在8月21日宣告桃園市精神長照服務開始啟動。

桃療高年精神科主任陳建志指出，精神長照的服務對象為，領有第1類身心障礙證明的個案，或經醫師診斷為慢性精神病的個案，如思覺失調症、雙極性精神障礙、憂鬱症等，如病友有服務需求可到精照中心，中心將提供個案關懷服務，並轉銜至適當的機構或精照據點。

陳建志解釋，精照據點將提供認知促進、延緩失能、安全看視、共餐活動、家屬支持團體、輔導諮商及家屬照顧課程等服務，參加活動完全免費，桃園市民若有精神長照服務需求，可直接與精照中心（桃療：03-369-8553分機2083~4）或據點洽詢。

大溪區元福護理之家主任王秋琪說，元福在地服務25年，靠近國軍桃園總醫院，環境寬敞舒適，備有大型多功能會議室，適合辦理各類動靜態活動，精神長照服務時段為周一及周三上午，歡迎在地病友及家屬踴躍參與。

中壢區愛鄰舍協會主任林麗珍表示，協會自2002年從兒童青少年服務起家，逐漸擴展到老年服務，2015年成立幸福日照，每天照顧30位以上失能長輩，提供精照服務時段為周ㄧ、周五全日及周日上午。

桃園療養院於7月下旬正式承辦籌設「精神病人長期照顧服務中心」，另兩家精神病人長期照顧示範服務據點，分別為大溪區元福護理之家及中壢區愛鄰舍協會。圖／桃園療養院提供
桃園療養院於7月下旬正式承辦籌設「精神病人長期照顧服務中心」，另兩家精神病人長期照顧示範服務據點，分別為大溪區元福護理之家及中壢區愛鄰舍協會。圖／桃園療養院提供

長照 老化 憂鬱症

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