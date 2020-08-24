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藥師驚爆「國家隊口罩」秘密 網猜：為了利潤亂造謠？

聯合新聞網 / 綜合報導
藥局人員指出，近期民眾購買實名制、非實名制口罩都有明顯增加的趨勢。記者陳弘逸／攝影。示意圖非新聞當事藥局。
藥局人員指出，近期民眾購買實名制、非實名制口罩都有明顯增加的趨勢。記者陳弘逸／攝影。示意圖非新聞當事藥局。

擔憂秋冬新冠肺炎COVID-19）疫情升溫，最近這陣子搶口罩又成了全民運動，不過有一名媽媽到藥局買口罩時，意外聽見藥師與其他民眾的對話，內容讓她滿訝異的，許多網友也留言討論起該藥師所講的話。

這位媽媽在臉書社團口罩現貨資訊po文表示，她到藥局要領取實名制口罩，排在她前面有一個婦人要買盒罩口罩，得知價錢後覺得太貴，並問現場藥師是否有單價5元，然後是盒裝的容量。

結果藥師回答，只有實名制的口罩是一片5元，「而且實名制的口罩品質都是劣品，是廠商不要打下來分給國家的，其他好的才會留給盒裝。」後來該名婦人因為買不到粉色的口罩就離開了。

輪到po文的媽媽時，她直接跟藥師表明自己想要換實名制的兒童口罩，藥師卻一言不發。她則有感而發地寫道「不管是不是真的啦，我覺得真的不要這樣講。」

有網友就留言表示還是相信國家隊口罩，「哪來那麼多劣質品當成實名制發呀，藥師這樣講真的很糟糕」，還有人直言說「我猜是實名制藥局賺的錢少，盒裝的賺比較多才這樣講」、「而且實名制還要讓藥局花時間及精力包裝與服務，吃力不討好。」

也有人說「實名制的常常拿到好貨呀」、「藥局講這種話，政府要徹查吧」、「我要去檢舉這家藥局」、「想哄抬價格也不是這樣」、「講話真的沒良心。」還有人指出，本來品管品檢就不可能做到百分百沒瑕疵，況且實名制口罩撐住最危急的時段，國家隊陪我們走過最難的時候，藥師這麼說真的很不應該。

但仍有部分網友也對實名制口罩有點意見，有人指出曾拿過鼻樑壓條露出跟耳繩斷掉，「覺得每一次買都是賭注啊！」有人則認為，實名制的慘案不少，「白色口罩，耳繩戴不到幾分鐘就斷。」

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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