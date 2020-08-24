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宜蘭年輕人免費健檢分析 肥胖代謝症候群異常攀升

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約有將近半數的BMI異常、三分之一總膽固醇異常。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約有將近半數的BMI異常、三分之一總膽固醇異常。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府每年為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約將近半數的身體質量指數BMI異常、三分之一總膽固醇異常，顯示肥胖及代謝症候群等毛病已經逐漸年輕化，不得不提早預防。

縣衛生局表示，國健署針對年滿40歲以上民眾，每3年進行一次免費健檢，針對40歲以下的年輕人正努力為事業打拚，縣府每年編列經費補足這一塊，提供30至39歲縣民每3年一次的免費健康篩檢服務，在溪南及溪北各辦一場大型篩檢。

每場「健康好young整合性篩檢」都吸引很多年輕人前來，篩檢項目包括身體理學(個人與家族病史、身高、體重、視力、腰圍、BMI、口腔檢查、血壓測量)；危險因素評估(戒菸、戒酒、戒檳榔、規律運動、維持正常體重、健康飲食及心情量表檢測)；抽血檢查(紅血球、白血球、血小板、血紅素、血脂肪、血糖、肝臟功能、腎臟功能)；尿液篩檢及肝炎篩檢；胸部X光檢查及2大癌症篩檢(子宮頸癌、口腔癌)。

今年宜蘭縣還特別與心律醫學會合作，新增「心電圖快速篩檢」項目，可以篩檢出心房顫動，有利進一步防範腦中風，合計健康篩檢項目共42項，受檢者約2300多人。

縣府統計民國103到108年，提供縣內1萬6448名年輕人篩檢服務，從分析數字發現，受篩者的身體質量指數(BMI)異常占47.55%、腰圍異常者占26.18%、總膽固醇異常者占31%、三酸甘油脂異常者占23.3%、血糖異常者占12.73%，顯示青年族群已有肥胖、代謝症候群等慢性病傾向。經衛生所追蹤，絕大多多數民眾都配合衛教，進行運動、飲食改善，有的接受就醫治療。

宜蘭縣政府為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約有將近半數的BMI異常、三分之一總膽固醇異常。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約有將近半數的BMI異常、三分之一總膽固醇異常。記者戴永華／攝影
宜蘭縣為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，受檢者十分踴躍坐滿會場，顯示大家都重視自己的健康，把握免費健檢機會。記者戴永華／攝影
宜蘭縣為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，受檢者十分踴躍坐滿會場，顯示大家都重視自己的健康，把握免費健檢機會。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約有將近半數的BMI異常、三分之一總膽固醇異常。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府為30歲到39歲的青年族群進行健康檢查，從近年來1萬6千多名年輕人受檢資料分析，約有將近半數的BMI異常、三分之一總膽固醇異常。記者戴永華／攝影

衛生所 青年 肥胖

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