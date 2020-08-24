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影／台中同天4人熱衰竭2人住院 醫師提醒補充水和電解質

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院醫師提醒，目前仍天熱，提防熱衰竭和中暑，要補充水和電解質。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院醫師提醒，目前仍天熱，提防熱衰竭和中暑，要補充水和電解質。記者游振昇／攝影

雖已入秋天氣仍熱，二周前天氣炎熱，有4人分別因熱衰竭陸續送到衛福部豐原醫院，其中還有兩人住院治療，醫師表示，天氣炎熱除了補充水分外，還要補充電解質，尤其在戶外工作的民眾，不能等到口渴了才喝水，這時才補充水分已經來不及。

豐原醫院急診室主任林技政表示，高溫下工作導致流汗，水分的補充要比平常更多一些，甚至還要補充一些鹽分、或是運動飲料等，避免電解質不平衡、或鈉離子過低，產生的身體不適。

二周前4人就醫時，身體多半呈現虛弱、無力、噁心、想吐的情形，其中有人還出現抽筋，主要是天氣悶熱，4人雖幾乎都是口渴了才喝水，就醫時4人身上的衣服都濕，明顯是身體大量水分流失，水分補充不足，導致熱衰竭，有2人還因此住院。

豐原醫院腎臟科醫師蘇碩凱表示，住院2人都是在戶外工作，雖然都是經驗老道的戶外工作者，知道要補充水分及運動飲料，但連3天的高溫工作下，體力的耗損及水分的流失太多，來不及補充水分，出現身體不適的狀態，此時，應該立即暫停手邊的工作，到陰涼地方休息。

就醫後發現2人熱衰竭嚴重，血液中的肌酸肌酶也偏高，甚至合併腎衰竭情形，住院後立即給予3000cc的點滴補充，經過3天的點滴施打，才慢慢改善身體不適狀態出院返家。

醫師提醒，在戶外進行活動或工作時，要記得補充水分和鹽分，在室內工作或活動，出現大量流汗情形，也要記得補充水分和鹽分，不要覺得在室內就認為沒關係，這樣反而容易讓身體出現不適的狀況產生。

熱衰竭

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