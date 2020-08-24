這樣也行！中元節宮廟祭祀大豬公不用買 可用租的

中元節即將到來，因應民間祭祀拜拜需求，農委會在節前一周，毛豬供應增加約8%，因應民間祭祀，以及市場；至於價格方面，毛豬每公斤平均批發價79元左右相對高點，農委會認為價格平穩。

農委會今天召開毛豬調配會議，農委會畜牧處處長江文全表示，今年中元節毛豬供應量比去年多，節前一周預估今年預供16萬頭，比去年同期14萬6000頭，多了一萬多頭，增加約8%，估計，節前一周每天可供應2.3至2.4萬頭(夏季平日約1.6萬頭)，對於中元節需求，應該供應無虞。

江文全表示，這幾年毛豬需求的節慶效應沒這麼明顯，現代拜拜大多採用鮮花素果，宮廟比較會採用整隻豬去拜拜，但隨著時代變遷，不少宮廟也已採用「租賃」的方式，也就向肉商租借整隻屠宰完的全豬來祭祀，拜完再還給肉商；而家庭祭祀也多從簡、樸素，有各式各樣的產品取代，因此，毛豬節前供應仍穩定充足。

他表示，由於今年農曆七月，橫跨國曆的八、九月份，加上今年閏月，農曆七月往後延遲了半個月以上，因此對於毛豬的需求也往後遞延，因此整個農曆七月，需求也會比以往多5%到8%，毛豬供應，也會比去年同期多3%到5%，至於中元節後到中秋，供應量仍會足夠。