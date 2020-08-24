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她住民宿退房神還原 店家傳訊問：太乾淨了您有住嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
住飯店退房時，你屬於整理乾淨派，還是完全不顧派呢？ 示意圖／ingimage
住飯店退房時，你屬於整理乾淨派，還是完全不顧派呢？ 示意圖／ingimage

每個人出門遊玩，入住民宿的規矩都不同，你是屬於會打掃完房間再退房，還是留給業者收拾呢？一名愛乾淨的網友分享前幾天住民宿的經驗，他表示自己跟朋友出門玩，回到民宿在沙發上倒頭就睡，入住一晚沒有使用到床，他習慣整理完房間再退房，沒想到下午他收到業者傳來的簡訊，表示「謝謝您，房間整理得太乾淨了」。

原Po在《批踢踢實業坊》上詢問，大家退房時會整理房間嗎？他解釋自己前幾天跟朋友出門玩，回到民宿後就躺在沙發上睡到天亮，因此床的擺設都沒動到，連房東提供的水和咖啡也沒有喝，原Po在退房前還把一般垃圾與資源回收垃圾分開，廁所也保持整潔。

他退房不久後，便收到房東的簡訊「謝謝您，房間整理得太乾淨了，都懷疑您沒有住了，有機會歡迎再來」。原Po收到簡訊受寵若驚，他表示「我覺得我只有分類垃圾跟整理廁所一下而已」，原Po接著解釋自己是「出去吃飯都會把桌子擦乾淨，把桌上垃圾集中在某一處，不會到處散落的愛乾淨小尖兵」，他詢問大家退房時，會稍微整理一下房間嗎？

網友看完回應「多少會收拾一下吧」、「棉被不會房間廁所會」、「棉被會弄亂，不然房東以為沒用過，就沒有再去洗，下個客人就GG了」；也有人認為「除了垃圾可以丟好，其他要弄成像用過的」、「會啊，順便看有沒有自己的東西漏掉忘記帶走的」、「簡單用一下吧，這是禮貌」。

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