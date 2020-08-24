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一生致力消滅子宮頸癌 醫療奉獻獎醫師吳輝雄癌逝

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
衛生福利部苗栗醫院家醫科退休醫師吳輝雄生前致力消滅子宮頸癌，他日前過世，享壽76歲。圖／擷自吳輝雄臉書
衛生福利部苗栗醫院家醫科退休醫師吳輝雄生前致力消滅子宮頸癌，他日前過世，享壽76歲。圖／擷自吳輝雄臉書

衛生福利部苗栗醫院家醫科退休醫師吳輝雄致力消滅子宮頸癌，2007年獲醫師公會全國聯合會「醫療奉獻獎」肯定，他8月20日病逝，一生行誼留給後人無限哀思，8月31日上午8點20分在苗栗縣頭份市立殯儀館設家奠，及拈香告別式。

吳醫師生前是運動健將，台北市建國中學的橄欖球隊選手出身，游泳、跑步等樣樣在行，還曾從頭份市住處騎自行車往返苗栗市上班，約2年前身體健康檢查，發現癌指數過高，後來確診胰臟癌，不敵病魔過世，享壽76歲。

2001年他時任頭份市衛生所主任，向徐千田防癌基金會提出「消滅苗栗縣子宮頸癌計畫」，他全心全力投入，2007年獲醫療奉獻獎，2015年世界家庭醫師組織（WONCA）亞太地區會議在台北市舉行，吳輝雄在大會口頭發表「機動式子宮頸癌篩檢」等4篇論文，成了注目焦點。

吳輝雄對子宮頸癌宣戰，他生前分享心路歷程，1971年在台北市立中興醫院實習時，婦產科病房住了一名南部頗負盛名的女醫師罹患子宮頸癌，因轉移沒幾年50多歲過世，後來才知道女醫師是大學同學的媽媽，當時吳輝雄已通過美國醫師考試，因此決定放棄出國，申請婦產科，師承徐千田。

他認為子宮頸癌檢查最簡單，早期發現治癒率幾乎達到百分之百，美國婦女每年定期子宮頸抹片檢查，高達9成以上，台灣有很大落差，因此到處演講、篩檢，一天有時趕2、3場，有一次到社區到場不到10人，還有一次開著巡診車到偏遠地區，等了半天一個人也沒有。

「說不會有挫折感是騙人的！」吳醫師偶爾提及些許的失落感，但他守得住寂寞，認為堅持只要能多救1個人，他再苦再累都值得。

子宮頸癌 醫師 北市

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