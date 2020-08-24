搬棟房子到海上 租遊艇遊龜山島藍色牛奶海很熱門

新冠疫情推升海上運動熱度，因為三五好友或是團體租遊艇出海，立槳衝浪板、獨木舟或下水，海面任悠遊，不會遇到陌生人，也沒有人擠人的問題，遊艇出租市場正夯，業者用「從來沒有一個夏天這麼好過」，並對來年營景充滿期待。

今年8月7日一早，基隆遊艇公司負責人鍾明華駕駛65呎遊艇，搭載10名客人前往象鼻岩海域。這個旅遊團的目的是到海上取景美拍，模特兒除了在遊艇拍美美的照片，也會下水玩獨木舟，與在陸地或攝影棚呈現完全不同的風情。

鍾明華說，租遊艇出海航程通常以四小時計算，2、30呎遊艇一萬出頭，可搭載10人，更長、更豪華遊艇搭載人數較多，價位自然再貴一點，旗下47呎遊艇一趟2萬5000元，58呎3萬5000元，7日出海的65呎遊艇6萬5000元。

台灣推廣海上運動多年，但市場幅度成長有限。鍾明華分析，今年因為疫情威脅，讓海上活動出現轉機，不少人在防疫期間想出遊，但又不想承受感染風險，搭船出遊成為選項。近期國人出國旅遊止步，「高端人口」改在國內旅遊，更添市場動力，遊艇出租4、5月間業績就見成長，6月大爆發，至今未歇。

鍾明華說，租遊艇出海遊玩近幾年在台灣慢慢發展，但很多人以為出國才能這樣玩，市場開拓不易，沒想到疫情衝擊諸多產業，但反讓遊艇運動商機蓬勃。近期也有旅行社開發國旅遊艇行程，期待未來也能吸引國外遊客來台灣玩遊艇。

對遊客來說，搭乘遊艇出海就像搬棟房子到海面，大海成自家游泳池。因為船上有遮蔭空間，又有冷氣，比起從岸際或沙灘下水更愜意。遊客洽租遊艇多會提出用餐需求，並視預算從三明治到烤和牛可供選擇。

以基隆碧砂漁港為據點的遊艇，可以隨遊客指定地點前往欣賞風光，深澳象鼻岩是熱門去處，也有人要求駛往大武崙沙灘海域，在距岸一定距離錨定，下水遊玩。