鳳邑鸞堂扶鸞著書儀典 獲高雄巿登錄為無形文化資產

高雄市鳳邑誠心社明善堂同修會的「鳳邑鸞堂扶鸞著書儀典」，八月通過高雄市文化局文資大會審議，登錄為「無形文化資產」。高雄市歷史博物館指出，鸞堂以神設教，以儒為宗，勸人為善，「扶鸞」則是鸞堂勸善工作最主要的方式。

高雄市歷史博物館館長王御風表示，鳳山地區鸞堂信仰盛況發展於戰後民國40年至50年間，期間有啟成、靈善、慈善、樂善、明善、養靈、啟善、挽善等鸞堂設立。鸞堂著書包含「請旨著書」、「接詔開著」、「完竣繳書」、「恭送書灰」等四大儀式程序。

在民俗研究中，「鸞」是一種吉祥的鳥兒，相傳在神農氏時，東方有隻青鸞，受瑤池金母之令下凡度世，被鴻鈞老祖收為助手。這隻鸞雖然靈通，但因為洩漏天機，改變了人間的造化，就被鴻鈞老祖收回，還削了鳥嘴、啞了聲音。

後來神明指示以「Y」字型、向東生長的桃枝，雕成鸞形，嘴銜柳枝，稱為「鸞筆」，可祈求神明降臨，得到鸞訊。而「鸞生」是必須經過嚴格訓練、德行優良，並經過認定程序的人。

「每次看扶鸞都覺得很神奇！」住在鳳山的王阿嬤說，信眾只要有問題或疑難雜症，都可以來問鸞，也就是透過扶鸞來請示神明，神明都會有所指示。

文資審議委員認為鸞堂具社區認同性，且自主、自發參與執行，醮典非常慎重，仍維持傳統科儀。審議大會決議，登錄高雄市鳳邑誠心社明善堂同修會為「鳳邑鸞堂扶鸞著書儀典－民俗」。