台灣今起掃到颱風尾！西南風夾水氣周三起越來越濕

中央氣象局表示，「巴威」颱風續受其東南方「太平洋高壓」增強，所產生的「導引氣流」將其導向東北，朝琉球西方海面前進；台灣地區受到西南風影響，今(24)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，氣象局針對台南、高雄、屏東地區發布大雨特報。

中央氣象局表示，今晚起其東側「太平洋高壓」逐漸增強並向北擴展，「導引氣流」將其轉往偏北至北北西，撲向「大陸東北」與朝鮮邊境一帶；而「巴威」將於26日達最強，挑戰今年最強紀錄。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新(24日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，今(24)日「巴威」颱風續受其東南方「太平洋高壓」增強，所產生的「導引氣流」將其導向東北，朝琉球西方海面前進。

吳德榮說，今晚起其東側「太平洋高壓」逐漸增強並向北擴展，「導引氣流」將其轉往偏北至北北西，撲向「大陸東北」與朝鮮邊境一帶；而「巴威」將於26日達最強，挑戰今年最強紀錄。

最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式50次模擬(右圖)顯示，未來路徑及強度變化，亦有類似的預測。今日起台灣附近受其引進的西南風(俗稱颱風尾)影響，並將持續至週五(28日)；而西南風所挾帶的水氣，週三(26日)起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。

吳德榮說，最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(24、25日)兩天西南風影響，天氣不穩定；迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，有陣雨或雷雨，並有較大雨勢；其他地區晴朗炎熱，北台灣及東半部最高溫又回升至36左右，地理環境特殊的地點，有升至37度左右的機率，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。