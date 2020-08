台灣今起掃到颱風尾！西南風夾水氣周三起越來越濕

新冠肺炎疫情橫掃全球之際,台灣防疫成果斐然,守護國人健康,更已能協助許多國家。「台灣能幫助、台灣正在幫助(Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping)」是事實而非口號。多年來,「台灣已經幫助」的事蹟常為國際媒體報導,尖端醫療的重建顯微手術就是其中之一。

2020-08-23 23:34