這動作可訓練吞嚥 北市衛生局長黃世傑公開示範

作為一位常被人詢問，如何才能健康長壽的名醫，台北市衛生局長黃世傑說，愈來愈多人明白多運動、健康飲食和預防意外傷害，對延年益壽大有幫助，但如果作了諸多努力但忘記預防失智，那可能使自己和家人得面對長達8到1０年的長照重擔。

黃世傑說，台北市的人口正在減少，但市民愈來愈長壽了，平均餘命已達83歲，女性86歲，男性略差81歲。長壽原是好事，而且從一位醫師的角度來看，因為台灣有健保，加上醫療照護資源多，如果力行均衡飲食和持之以恆的運動，再配合按時篩檢及避免意外事故，他覺得一般人是極可能活到一百歲。

只是令他擔心的，是一般人對失智症防治的輕忽。以台北市為例，老年人口比率已達18.6%，已是六都之中老年人口最多的。推估北市應有3萬8千多名失智者，但就醫比率明顯偏低，只約8千多人領有相關手冊。

即使尚缺乏有效治療失智症的方法，但如能透過地中海飲食及適當的運動等方法，已證實能有效預防或延緩失智症。黃世傑說，失智症的照護可能長達8到10年，對病人和家人都是異常沈重的負擔；絕非一人一家能獨力承擔的。

黃世傑說，北市府除積極建立跨局處網絡平台並透過多元管道倡議宣導，更鼓勵全家人走出來參與社區活動，也努力打造友善失智的支持性環境及商家。

衛生局在今天「台北是我家，友善失智一起來」園遊會中，向長者和家屬介紹智能科技的體驗、解謎拼圖及打地鼠遊戲，從中認識並體驗失智症的視界，並進而養成預防失智症的生活型態。台北市副市長黃珊珊和黃世傑體驗了遠距健康學運動等課程。黃世傑說，希望能鼓勵更多的中老年人接受失智者的早期篩查，早期發現以延緩惡化。