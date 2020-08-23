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這動作可訓練吞嚥 北市衛生局長黃世傑公開示範

聯合報 / 記者吳貞瑩／台北即時報導
台北市衛生局長黃世傑（中）說，失智症患者、家人和商家、社區，都可以成為失智友善天使。記者吳貞瑩／攝影
台北市衛生局長黃世傑（中）說，失智症患者、家人和商家、社區，都可以成為失智友善天使。記者吳貞瑩／攝影

作為一位常被人詢問，如何才能健康長壽的名醫，台北市衛生局長黃世傑說，愈來愈多人明白多運動、健康飲食和預防意外傷害，對延年益壽大有幫助，但如果作了諸多努力但忘記預防失智，那可能使自己和家人得面對長達8到1０年的長照重擔。

黃世傑說，台北市的人口正在減少，但市民愈來愈長壽了，平均餘命已達83歲，女性86歲，男性略差81歲。長壽原是好事，而且從一位醫師的角度來看，因為台灣有健保，加上醫療照護資源多，如果力行均衡飲食和持之以恆的運動，再配合按時篩檢及避免意外事故，他覺得一般人是極可能活到一百歲。

只是令他擔心的，是一般人對失智症防治的輕忽。以台北市為例，老年人口比率已達18.6%，已是六都之中老年人口最多的。推估北市應有3萬8千多名失智者，但就醫比率明顯偏低，只約8千多人領有相關手冊。

即使尚缺乏有效治療失智症的方法，但如能透過地中海飲食及適當的運動等方法，已證實能有效預防或延緩失智症。黃世傑說，失智症的照護可能長達8到10年，對病人和家人都是異常沈重的負擔；絕非一人一家能獨力承擔的。

黃世傑說，北市府除積極建立跨局處網絡平台並透過多元管道倡議宣導，更鼓勵全家人走出來參與社區活動，也努力打造友善失智的支持性環境及商家。

衛生局在今天「台北是我家，友善失智一起來」園遊會中，向長者和家屬介紹智能科技的體驗、解謎拼圖及打地鼠遊戲，從中認識並體驗失智症的視界，並進而養成預防失智症的生活型態。台北市副市長黃珊珊和黃世傑體驗了遠距健康學運動等課程。黃世傑說，希望能鼓勵更多的中老年人接受失智者的早期篩查，早期發現以延緩惡化。

今天在園遊會中，衛生局社區營養推廣中心更大力推介民眾常做口腔運動。例如懷舊玩具吸管製的捲吹笛，就非常適合用來訓練嘴唇四周的肌肉。只要每天用嘴唇含住吹管，再用加把捲紙吹直，重複吹20下算一回；每天訓練三回。如此就能運動到嘴唇的環口肌肉，改善嘴唇無力，有助吞嚥。　

台北市衛生局昨天舉辦「臺北是我家．友善失智一起來-青銀共融園遊會」，台北市副市長黃珊珊（右）、衛生局局長黃世傑（左）與熊讚（中）體會園遊會遊戲。記者葉信菉／攝影
台北市衛生局昨天舉辦「臺北是我家．友善失智一起來-青銀共融園遊會」，台北市副市長黃珊珊（右）、衛生局局長黃世傑（左）與熊讚（中）體會園遊會遊戲。記者葉信菉／攝影
台北市衛生局長黃世傑建議，大家力行地中海式飲食來預防失智症。並透過有效的方法，例如常常練習吹懷舊玩具「紙吹笛」也能有助吞嚥功能。記者吳貞瑩／攝影
台北市衛生局長黃世傑建議，大家力行地中海式飲食來預防失智症。並透過有效的方法，例如常常練習吹懷舊玩具「紙吹笛」也能有助吞嚥功能。記者吳貞瑩／攝影
信義區的高齡阿公阿嬤演出的「信義活力秀：魅力四射─爺奶ｇｏｇｏｇｏ」非常動感，副市長黃珊珊說，她很難相信不少表演者都七、八十歲了。記者吳貞瑩／攝影
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台北市衛生局昨天舉辦「臺北是我家．友善失智一起來-青銀共融園遊會」，台北市副市長黃珊珊（右二）、衛生局局長黃世傑（右一）與熊讚（左一）體會園遊會遊戲。記者葉信菉／攝影
台北市衛生局昨天舉辦「臺北是我家．友善失智一起來-青銀共融園遊會」，台北市副市長黃珊珊（右二）、衛生局局長黃世傑（右一）與熊讚（左一）體會園遊會遊戲。記者葉信菉／攝影

失智症 北市 衛生局

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