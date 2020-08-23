台南農地遭埋爐渣 環保署：限期清除前禁止糧食耕作

台南市學甲區四年前遭查獲四公頃農地掩埋爐渣，甚至產出爐渣米，去年再度被檢舉，旁側3公頃農地同遭掩埋爐渣，檢方今年會勘採樣並偵辦中。環保署今晚發出新聞稿表示，該區農地遭爐渣等廢棄物回填，經檢測未超過戴奧辛及土壤汙染管制標準，廢棄物清除前禁止糧食耕作。

台南農地遭爐碴及低強度混凝土構造物（CLSM）等廢棄物回填，環保署說明，台南市府先以毒性特性溶出程序（TCLP）檢測方法，確認爐碴及CLSM回填層的廢棄物是否為有害事業廢棄物，並開挖確認廢棄物掩埋深度，估算廢棄物體積。另以土壤檢測方法確認回填層以下的原生土壤層，是否遭受廢棄物溶出重金屬汙染。

環保署表示，本案均配合農委會對超標農作物附近土壤進行戴奧辛檢測，至目前為止並無土壤超標情形。基於風險控管及預警原則，協調台南市府要求地主、耕作人辦理休耕，且在未完全移除爐渣粒料及CLSM回填層廢棄物前，禁止糧食作物耕作。

環保署說，本案執行相關採樣及檢測作業皆由認證的檢測機構執行，亦依公告的標準檢驗方法辦理。經台南市府環保局進行土壤採樣調查後，確認均未超過土壤汙染管制標準，該地所填埋的廢棄物，已依廢清法要求限期清除。