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巴威「颱風尾」下周掃西半部 一張圖看雨區3階段變化

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周雨區三階段變化。圖／取自臉書粉絲團報天氣
未來一周雨區三階段變化。圖／取自臉書粉絲團報天氣

輕颱巴威遠離台灣，但「颱風尾」將引進西南風帶來水氣，中央氣象局在臉書粉絲團「報天氣」表示，未來一周都是西南風環境，但雨區有三階段變化，周一、周二中南部降雨最明顯，周三至周五西南風增強，西半部都有雷雨或陣雨，周六過後雨勢趨緩，但中南部仍有局部陣雨。

氣象局表示，周一至周二期間，迎風面中南部地區整天都有間歇性的降雨，雨勢有時會比較大，其他地區大致上仍可以維持多雲到晴，但山區須留意午後雷陣雨，而且有可能有局部大雨發生。

周三至周五西南風有增強趨勢，各地天氣不穩定，西半部有陣雨甚至雷雨，東半部雖然大致可維持多雲，但午後也會有局部短暫雷陣雨發生，並且有局部大雨發生的機率。

周六至下周日西南風會稍微減弱，雨勢會稍微趨緩，但基本上中南部還是有局部性的陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，雨勢有時會比較大。

氣象局 颱風

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