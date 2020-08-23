疫情翻轉宗教儀式 法鼓山法會24年來首度網路直播

法鼓山農禪寺舉辦「梁皇寶懺法會」24年以來，為了配合防疫，今 (23日)起首度改為線上全程直播。法鼓山方丈和尚果暉法師下午1點半透過網路，鼓勵民眾把握7天共修懺悔法門，邀請親友一起將修行功德，迴向給需要祝福的對象，並齊心為全球疫情祝禱。

劉錦光在法會已經擔任20年音響組義工。他表示佛教梵唄的音聲能安定身心，只要依循法師的指導，全程專注投入、一心不亂，就能從經文中的世界，感受到諸佛菩薩的慈悲願力，就如同在現場共修一樣。

義工張惠雅利用假日協助年長信眾輸入雲端牌位，為祝福的對象消災、超薦，她甚至還會為住家社區的住戶填寫，祈願家宅平安。她表示是，民眾對雲端祈福接受度很高，也會為近日發生的疫情、天災、水患祈福，雖然無法前來現場共修，但感覺到每個人都很相互關心。

農禪寺於法會期間(23日到29日)暫止參訪，壇場亦不開放，歡迎首度參與網路共修的社會大眾，可至「梁皇寶懺」專區了解每日直播時段及法會詳情：(http://ncmlh.ddm.org.tw/ )，或洽詢(02)2893-3161轉801~804知客服務。