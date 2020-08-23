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預防心臟疾病 從娘胎中做起

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導
近期研究顯示，mitoQ抗氧化劑能有效降低宮中缺氧所造成的心臟疾病風險。(photo by PxHere, CC0 public domain)
近期研究顯示，mitoQ抗氧化劑能有效降低宮中缺氧所造成的心臟疾病風險。(photo by PxHere, CC0 public domain)

胎兒在娘胎中就要開始預防心臟病！我們都知道後天不良的生活習慣會導致心臟疾病，但其實當胎兒在娘胎中缺氧也會增加日後罹患心臟病的風險。近期研究顯示，mitoQ抗氧化劑能有效降低宮中缺氧所造成的

心臟疾病風險，不過目前仍停留在動物實驗階段。該研究發表於《科學進展（Science Advances）》期刊中。

根據《Medical Xpress》與《英國心臟基金會》報導，胎兒宮中缺氧是人類妊娠期間很常出現的併發症。胎兒缺氧會導致細胞內過量自由基產生，而當自由基過剩，讓抗氧化物被過度消耗而失衡（氧化壓力上升）時，胎兒的心臟與血管便會受到傷害。

研究團隊於是選用以粒線體為標靶的MitoQ抗氧化劑，作為降低氧化壓力的方式。團隊讓懷孕的綿羊使用MitoQ進行觀察後發現，MitoQ能有效穩定胎兒生長並降低其日後患心臟疾病的機率。利用雞胚進行實驗時也能發現細胞內氧化壓力降低的現象。

會選用懷孕綿羊做實驗的原因在於，綿羊心血管的發展狀況與人類胎兒很相似。至於還要再利用雞胚做實驗的原因則是要確保MitoQ是直接影響胎兒的心臟，排除其受母親或胎盤等因素的間接影響。

通常在進行懷孕檢查時便能診斷出胎兒細胞缺氧的現象，如果能及時讓孕婦使用MitoQ抗氧化劑，便能降低胎兒長大成人後罹患心臟疾病的機率。不過研究人員表示，目前研究還停留在動物實驗的階段，距離讓孕婦使用MitoQ抗氧化劑解決胎兒氧化壓力的問題還有一段距離。

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