桃機第三航廈完工後 交通部：評估重修或重建第一航廈

桃園機場第三航廈主體工程8月21日開標，主航廈預計2025年試營運，有媒體指出交通部將在第三航廈完工後，評估拆除並重建使用超過40年的第一航廈，對此交通部表示，公共工程老舊後都會有整建計畫，但到底是要重修延壽或直接重建都要評估，第一航廈若整建完畢，也會同樣評估第二航廈是否擴建或整修。

桃園機場公司總經理林祥生表示，第三航廈完工啟用之後，才會根據屆時的旅客量與成長預測，重新檢討舊航廈是否有重建的必要。

林祥生說，第一航廈已經啟用40年，過去幾年旅客量成長相當快，尤其第一航廈有很多低成本航空使用，是運量成長最快的航空服務型態之一，相對來說第一航廈設施也因此使用得相當頻繁。

林祥生說，過去在內部討論航廈配置時，有人提議第一航廈建築及相關設施已經老舊，認為等到第三航廈順利完工啟用後，可以考慮拆除重建或加強整修維護，但由於疫情關係，沒人能確定旅客量何時恢復或成長，因此拆除重建只是其中一個方案，目前為止沒有詳細討論或規畫。

林祥生指出，第三航廈確實因為低成長航空興盛原因，近年使用頻繁，但平常保養、維護都到位，還沒到非拆不可的地步。

至於第一航廈確切規畫，林祥生說，關鍵在於第三航廈2024年起分階段陸續啟用之後，能否滿足旅客的服務容量。若是旅客量跟過去幾年一樣迅速成長，第一航廈根本就沒有拆除的機會，否則容量不夠用。

但若屆時旅客量不若原先預期迅速成長，林祥生說，拆除第一航廈也只是其中一個選項，在第三航廈計畫裡頭，也有考慮在第三跑道跟北跑道中間蓋衛星廊廳，很多方案都可以思考，衛星廊廳容量更大，若衛星廊廳興建並的確啟用，到時候第一航廈考慮是否重建的機會會更大一點。

交通部次長祁文中說，檢討老舊公共建築是非常正常的事，由於目前計有航廈容量不夠，因此才要興建第三航廈跟第三跑道，一旦完工以後，桃機的航廈或跑道容量可能比較足夠，就可以檢討舊的航廈如何處理。

祁文中說，第一航廈比較老舊，因此會考慮在第三航廈跑道蓋好後，若還有足夠空間，可以檢討第一航廈怎麼處理，因為第一航廈之前已經擴建過，如果處理幅度大的話就拆掉重建，若小的話就只是結構改變，都還要檢討。

祁文中也說，初步看來，因為第一航廈已經拉皮過，有可能評估重建，但啟動時間必須根據第三航廈的完工進度、未來運量成長情況決定。

祁文中強調，第三航廈完工後就會檢討第一航廈，不過現在怎麼修都是延壽，若重建就是新的建物，未來到底要朝向延壽還是新建，尚待未來評估。第一航廈若整建完畢，也會同樣考慮第二航廈的修建，這是公共工程的常態。