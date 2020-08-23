巴威不排除升級強颱接近日韓 天氣風險：預估威力不小

輕度颱風巴威位於台灣東北方海面上，以時速12公里朝東北方前進，天氣風險公司說，預估巴威進入琉球北方海域後速度稍微減慢，在海溫協助下，強度有進一步增強趨勢，將升級為中度颱風，甚至不排除達到強烈颱風等級。巴威後續將受太平洋高壓導引往北移動，周二、周三接近日韓，預估將會是威力不小的颱風。

天氣風險公司說，巴威目前維持東強西弱的雲系結構，整體環流系統在遠離台灣本島後有重新整合的跡象，外圍環流仍會為北部帶來陣雨，但對台灣影響將隨著時間減少，

今天受到巴威環流影響，天氣風險公司說，北部地區仍然有零星短暫雨，偶有較大雨勢發生的機會。北部及東部沿海地區留意颱風帶來的長浪，請海面上作業或是沿海水上活動需要特別注意。

天氣風險公司說，受到颱風引進西南風影響，迎風面的台南、高雄及屏東沿海有較大雨勢發生的機會，需要特別留意。而在西半部各縣市也有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其是山區更要留意。預估這些降雨在入夜後將減緩停止，但南高屏沿海仍然會持續有陣雨，下周都將持續是不穩定的天氣。

下周台灣都將處於西南風的環境中，天氣風險公司說，西半部的天氣都持續偏不穩定，迎風面的沿海地區會有海面上零星熱對流移入，帶來一陣一陣的降雨。而內陸及山區則會有午後熱對流發展，同樣也會帶來短時較大的雨勢，預估這樣的天氣將持續至下周六。