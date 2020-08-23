偽出國夯！微軟《模擬飛行》讓航空迷真實體驗駕駛樂趣

什麼遊戲可以過了38年還改版推出、造成全球航空迷暴動？微軟《模擬飛行》睽違13年再度推出全新版本，不僅遊戲中景色均勘照現場實景製作，更結合微軟雲端、AI與Bing地圖搜尋等科技，並引入即時大氣模擬系統，超高精準度與細節精緻度為玩家創造身歷其境的天空翱翔體驗。

全球疫情未見趨緩，出國玩成為現在難以達成的夢想，透過《模擬飛行》便可不受時間、地點、天候狀況限制，有台電腦就可以隨時起飛，遨遊全世界。新版《模擬飛行》涵蓋完整的地球地圖，擬真地呈現地貌與地表建築，包含全球37,000個大小不等的機場、200萬個城市、15億座建築物、真實的山脈、道路、樹木、河川、動物與交通等，視覺效果震撼。為確保真實度，微軟也透過Bing Maps全球衛星畫面、Bing Maps全球城市建模資料庫、微軟Azure AI引擎以及航空寫真照片與衛星照片進行細部調整製作，打造一套完整的全球地景模擬系統。

新一代模擬飛行更具有即時大氣模擬系統，逼真呈現晝夜、溫度、濕度、降雨及光線等天氣變化，遊戲中的風速與風向也與現實世界中相符，數據精確，完整複製當下的天氣條件，讓玩家得以體驗到最真實的情境，享受白天或黑夜的飛行。微軟也預告接下來還會有新的内容與功能加入，包括免費的世界地圖、擴充內容以及VR等。

透過互動式儀器標示引導及檢查表的協助，不論是對飛行有興趣的玩家、正在訓練中的飛行學員，或是擁有飛行執照的機師，都可以在玉山虛擬航空中運用《模擬飛行》磨練自己的飛行技巧，透過模擬飛行學習到更專業的飛行知識與經驗。