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尿管呈紫色免驚 護理師：還可能有紅色和藍色
日前有一名80歲老婦人住院期間導尿管留置，卻在第6天發現尿袋呈現怪異的紫色，但身體並無出現發燒，背痛，背酸或是其他泌尿道症狀，護理師指出，多攝取水果、綠色蔬菜等，可減少紫色尿袋症候群的現象。
衛生福利部桃園醫院護理師鄒瑞瑩表示，導尿管壁出現紫色的沉澱物質被稱之為「紫尿袋症候群」，這不是疾病而是一種現象，指的是尿管置放一段時間後，整個集尿系統包含導尿管及集尿袋會出現色素沉積。
鄒瑞瑩解釋，色素沉積的顏色從紅色、藍色到各種深淺紫色都有可能，且導尿管與集尿袋有時會分別呈現不同顏色，尿液的氣味強烈，即使更換導尿管也有可能再度出現，目前推測是細菌代謝的產物所造成，和導尿管長期置放有關，塑膠材質又比矽質導尿管更容易出現。
患者如有便秘或脫水症狀也都有可能引起此紫尿袋症候群，鄒瑞瑩解釋，多數出現紫色尿袋症候群的人沒有尿路感染狀況，一般來說不需要藥物治療。
鄒瑞瑩建議，提早更換尿管及尿袋、服用益生菌改變腸道菌叢、改善便祕、保持會陰部的清潔、若無禁忌增加飲水量、避免反覆性泌尿道感染、多攝取富含維他命C的食物以酸化尿液，如水果、綠色蔬菜、綠茶、檸檬等，均可減少紫色尿袋症候群。
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