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颱風都避開台灣？ 彭啟明：比平均值少很多是警訊

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
2020年目前為止的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2020年目前為止的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」

巴威颱風是今年以來第8個颱風，昨天逼近台灣卻「過門不入」，現在已遠離台灣。「台灣有防護罩，颱風不來台灣嗎？」天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，答案是「巧合啦」，用高壓、地形等無法解釋。

他說，風險管理的角度，比平均值少很多，是一個警訊，多數人是從災害經驗後學習，現在少，反而未來要更謹慎。

今年8個颱風全部繞過台灣，中央氣象局長鄭明典日前對本報表示，單純巧合，不過高壓跟氣流也或多或少會造成影響。

中央氣象局說，輕度颱風巴威今天上午8時的中心位置在台北東北東方300公里海面上，以每小時12公里速度，向東北東轉東北進行。在北部海面及東北部海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象局說，今天颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，東半部地區、澎湖、金門及馬祖為多雲到晴，午後東半部有局部短暫雷陣雨。

明天西南風影響，中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區、金門及馬祖為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

今明兩天基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海8至9級強陣風；今天基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，明天西南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

2017年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2017年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2016年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2016年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2019年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2019年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2018年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」
2018年的颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」

颱風 氣象局 彭啟明 天氣動態

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