家庭看護工逃逸 雇主嘆3個月照顧空窗期處罰了誰？

新冠肺炎疫情持續拉警報，移工引進青黃不接、奇貨可居，今年1到7月苗栗縣就有273人失聯，其中，林姓獨居老人的印尼看護工，疑似另找到較高薪水工作而非法落跑，但不可歸責的行蹤不明，仍限制3個月內不得申請遞補，家人一陣慌亂，大嘆到底是懲罰了誰？

縣政府勞動及青年發展處接獲反應，處長彭德俊表示，依就業服務法規定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工，因不可歸責原因發生行蹤不明，3個月內仍未查獲，得申請遞補，也就是期間不能承接在台等待轉接或續聘移工，違者可處15萬元罰鍰，今年1到7月苗栗縣已裁罰15件。

勞青處指出，移工引進受到疫情影響，僅越南有較多開放，台灣需求量大，連等待轉換移工都難求，以致逃逸事件迭有所聞，苗栗縣1到7月有273人失聯，其中，看護工最多，有134人，製造業130人，漁工5人，養護工4人。

82歲林姓老婦人因子女都在外地工作，平日獨居在家，她3年前因中風，申請印尼籍家庭看護工，今年7月期滿續聘僱，8月領走薪水後不告而別，當天晚上林姓老婦人還擔心外出發生意外，才發現印尼看護工的物品早已搬走一空，也無法聯絡。

印尼看護工逃跑前，曾數次透露老人安養中心薪水高要求加薪，疑因不能如願而逃逸，林婦獨居無人照顧，家人想要再申請移工，發現有3個月空窗期，想申請長期照護暫代，但程序也要1周多，家人一陣慌亂，緊急找親友照顧。

勞青處將轉達心聲，也提醒家中如果看護失聯，急著另覓人力，千萬別鋌而走險找非法移工，違反就業服務法可裁罰雇主15到75萬元罰鍰，尤其檢舉人有5000元或1萬元獎金，甚至有專門檢舉人在醫院「守株待兔」，民眾不要因小失大。