巴威遠離台灣後重新整合增強 這些縣市留意環流雨勢

巴威颱風遠離台灣，目前位於台灣東北方的海面上，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天大致上雨過天晴，但仍有零星短暫雨勢，要留意轉偏西南風，中南部容易有雨勢，預期將近一周。

天氣風險公司分析師謝翔宇表示，巴威颱風維持著東強西弱的雲系結構，整體環流系統在遠離台灣本島後有重新整合的跡象，外圍環流仍然會為北部地區帶來一些陣雨，不過對台灣的影響，將隨著時間過去會越來越少。

謝翔宇說，目前預估巴威颱風進入琉球北方的海域後，前進速度會稍有減慢，在溫暖的海面溫度協助下，強度會有進一步增強的趨勢，將會升級為中度颱風，甚至不排除強度會有達到強烈颱風等級的機會。後續巴威颱風將受太平洋高壓的導引，轉向往北移動，預估在周二、周三接近日韓一帶，預估將會是個威力不小的颱風。

今天受到巴威颱風環流影響，北部地區仍然有零星短暫雨，偶有較大雨勢發生的機會。北部及東部沿海地區留意颱風帶來的長浪，海面上作業或是沿海水上活動需要特別注意。

謝翔宇表示，受到颱風引進西南風影響，迎風面的台南、高雄及屏東沿海有較大雨勢發生的機會，需要特別留意。而在西半部各縣市也有短暫陣雨或雷雨發生的機會，尤其是山區更要留意。預估這些降雨在入夜後將減緩停止，但南高屏沿海仍然會持續有陣雨，未來一周將持續是不穩定的天氣。

明天起台灣處於西南風的環境中，西半部的天氣都持續偏不穩定，迎風面的沿海地區會有海面上零星熱對流移入，帶來一陣一陣的降雨。而內陸及山區則會有午後熱對流發展，同樣也會帶來短時較大的雨勢。預估這樣的天氣將持續至周六，下周末模式預估西南風有減弱趨勢，屆時天氣才有再轉變的機會，值得再觀察。

空氣品質方面，受到颱風外圍環流影響，各地空氣品質皆為良好等級。預估明天起西南風環境影響，西半部為迎風面擴散作用較佳，空氣品質同樣維持在良好等級。中部以北位於背風側，空氣品質稍差，為良好至普通等級。