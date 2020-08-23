巴威遠離最快今轉中颱 西半部慎防雷陣雨

輕度颱風巴威逐漸遠離，但外圍環流仍持續影響台灣，中央氣象局表示，西半部地區今整天有機會出現陣雨及雷雨，尤其南部要提防大雨等級雨勢，巴威也不排除今天增強為中颱。

氣象局最新觀測，巴威位於台北東北東方240公里海面上，以每小時13公里速度，向東北東進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風暴風半徑100公里，十級風暴風半徑30公里。

氣象局預報員王品翔表示，今天台灣天氣仍持續受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、南部地區、北部山區等西半部地區整天可能有陣雨或雷雨，南部更可能出現大雨，另外各地午後都有機會下起局部短暫陣雨。

今日氣溫方面，西半部高溫約33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣較為悶熱。