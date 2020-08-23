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留意颱風尾雨勢！ 鄭明典示警：巴威是有大尾巴的颱風

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
輕度颱風巴威今天凌晨2時的中心位置在台北東北東方240公里海面上，以每小時12公里速度，向東北轉東北東進行，有增強為中度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
輕度颱風巴威今天凌晨2時的中心位置在台北東北東方240公里海面上，以每小時12公里速度，向東北轉東北東進行，有增強為中度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今年第8號颱風巴威不太移動，但是東側外圍雲系越來越濃密、完整，這個颱風還有增強的潛勢。

他說，這是個有大尾巴的颱風，也算是季風槽內發展出來颱風的特徵，所以後續還要關心西南風的走向。

氣象局說，輕度颱風巴威今天凌晨2時的中心位置在台北東北東方240公里海面上，以每小時12公里速度，向東北轉東北東進行，有增強為中度颱風的趨勢。在北部海面、東北部海面及東部海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

今天颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴。

明天西南風影響，中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，金門及馬祖為晴到多雲；今天基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率；今明兩天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海仍有較強陣風。

鄭明典表示，今年第8號颱風巴威不太移動，但是東側外圍雲系越來越濃密、完整，有增強的潛勢。是個有大尾巴的颱風，後續關心西南風的走向。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，今年第8號颱風巴威不太移動，但是東側外圍雲系越來越濃密、完整，有增強的潛勢。是個有大尾巴的颱風，後續關心西南風的走向。圖／取自鄭明典臉書

颱風 氣象局 基隆 天氣動態

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