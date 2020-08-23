大雨特報！吳德榮：明天起至周五 留意颱風尾掃台

由於巴威颱風逐漸向東北遠離，對台灣近海威脅已解除，氣象局昨晚11時30分解除巴威颱風海上颱風警報。

中央氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流影響，今天基隆北海岸、屏東地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨特報縣市：基隆市、台北市、新北市、屏東縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣仍受到巴威外圍環流的影響；明天起台灣附近受其引進的西南風影響，即俗稱颱風尾，並將持續至周五；而西南風所挾帶的水氣，周三起有愈來愈濕、影響加鉅的趨勢。

今天巴威外圍環流的影響，西半部雲量仍多有局部陣雨，南部地區及中部山區的對流較強，應注意較大雨勢。東半部因在背風面，天氣較昨天好轉，但仍有局部短暫降雨的機率。今天北部24至33度、中部24至34度、南部24至34度、東部23至35度。

巴威颱風因其東南方的太平洋高壓增強，所產生的導引氣流，將其導向東北前進至琉球西方海面；之後，其東側太平洋高壓增強並向北擴展，導引氣流將其轉往偏北至北北西，撲向大陸東北至韓國一帶；而巴威強度持續增強，26日將達最強。

他說，歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式50次模擬顯示，未來路徑及強度變化，亦有類似的預測；不過，50次模擬路徑的分布，從韓國西側海面，直撲大陸東北的機率已見提高。

明天、周二西南風影響，天氣不穩定；迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，並有較大雨勢；其他地區晴朗炎熱。

周三至周五西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高；迎風面南部、中部的清晨及午後強對流發展的機率更高，應注意其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間強降雨；其他地區也有降雨機率。

周一至周三中午前後，北台灣最高溫又回升至35、36左右，地理環境特殊的地點，有升至37度左右的機率，應注意防曬、防中暑。

周六西南風減弱，水氣減少，但大氣仍不穩定。